Ligue des Champions : Le président de la FFF ne décolère pas

Noël Le Graët a répété son hostilité au projet de réforme de la Ligue des Champions. Le président de la FFF semble assez serein quant à l’évolution de ce dossier.

L'argent en question

Depuis que les plus grands clubs européens se sont mis d’accord pour réformer la Ligue des Champions, les différentes fédérations du continent sont en rogne. Noël Le Graët, récemment élu comme représentant de l’UEFA sein du Conseil de la FIFA, compte bien peser de tout son poids pour faire annuler ce projet de réforme de la C1. Ce lundi, interrogé sur ce sujet par Yahoo Sports, le président de la FFF a répété son hostilité : « Avec la réforme de l’UEFA, on s’était amusé à faire un calcul, et un garçon comme Mbappé jouerait 72 matchs par an. C’est injouable, 50-55 c’est le grand maximum. Le nombre de cases prises par les instances internationales doivent être en conformité avec nos sélections nationales, nos championnats et aussi nos coupes qu’on doit préserver. Une compétition comme la Coupe de France, qui tient parfaitement la route, aurait eu peu de place dans cette nouvelle structure. »« L’UEFA veut qu’on fasse des propositions. On en a fait et d’autres pays vont en faire, assure Le Graët. Ensuite, le président de l’UEFA va mettre en place une commission. Il y aura peut-être une évolution mais pas une révolution. » Une sérénité qui tranche avec celle de certains présidents de clubs de Ligue 1, qui sont montés au créneau ces dernières semaines. Mais comme souvent, l’argent reste le nerf de la guerre dans ce dossier complexe. Noël Le Graët en a parfaitement conscience, mais pointe du doigt les dérives menées par certains clubs parmi les plus puissants du continent. « L’argent ne doit pas dominer complètement l’Europe. C’est l’Europe de l’Ouest, quatre pays qui se partagent les meilleurs joueurs du monde. Ont-ils besoin de plus d’argent ? Posez-vous la question. Vous croyez que ça ne suffit pas ? », peste le président de la FFF.