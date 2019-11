Ligue des Champions : Le nul inespéré du PSG !

Le Paris Saint-Germain a longtemps cru perdre chez le Real Madrid, mardi en Ligue des Champions (cinquième journée du groupe A). Et puis, en deux minutes, Kylian Mbappé puis Pablo Sarabia ont ramené le score à 2-2.

Le debrief

L’instant T :

Nettement dominé durant le premier acte, le PSG aurait malgré tout pu disposer d’une occasion en or d’égaliser juste avant la pause, Mauro Icardi ayant obtenu un penalty (43eme) suite à une faute de Thibaut Courtois (qui avait d’ailleurs écopé d’un carton rouge direct sur ce coup). Sauf que l’arbitre, après avoir eu recours au VAR, est finalement revenu sur sa décision. En cause : une légère poussette d’Idrissa Gueye sur Marcelo au début de l’action.

Les buts

Les tops et les flops du Real Madrid

Karim BENZEMA (8)

Eden HAZARD (7)

Thibaut COURTOIS (4)

Les tops et les flops du PSG

Keylor NAVAS (7)

Angel DI MARIA (3)

Idrissa GUEYE (3)

La feuille de match

REAL MADRID - PSG : 2-2

Real Madrid

PSG

En l’espace de 120 secondes, le PSG a tout changé. Dominé dans tous les compartiments par un Real Madrid maître de son sujet, le champion de France semblait bien parti pour connaître sa première défaite de la saison sur la scène européenne. Mais deux minutes ont suffi à Kylian Mbappé (81eme) et Pablo Sarabia (83eme) pour répondre au doublé de Karim Benzema (17eme, 79eme) et remettre les deux équipes à égalité (2-2).Marquinhos avait prévenu : « Si on reste dans notre zone de confort, on peut prendre très cher au Bernabéu. » Le Brésilien et ses coéquipiers ont-ils, pour autant, fait le nécessaire pour se sublimer sur la pelouse de la mythique enceinte madrilène ? Les 45 premières minutes ont en tout cas indiqué le contraire.Surpris par un beau mouvement collectif conclu avec un poil de réussite par Karim Benzema (17eme), les Parisiens ont ainsi subi la pression adverse durant la majeure partie de la première période. Mangés au milieu de terrain et rarement dangereux sur le plan offensif, les hommes de Thomas Tuchel s’en sont essentiellement remis à Keylor Navas pour éviter de sombrer au tableau d’affichage.L’entraîneur allemand a revu ses plans durant la mi-temps et a lancé Neymar - entré à la place d’un Idrissa Gueye décevant - dès le retour des vestiaires.Le deuxième but de Benzema (79eme) semblait d’ailleurs sceller définitivement le sort de la partie. Mais au mental (et avec une bonne dose de réussite, aussi), Paris est parvenu à sauver la mise. Kylian Mbappé a d’abord profité d’une erreur de Raphaël Varane pour réduire l’écart (81eme). Fraîchement entré en jeu, Pablo Sarabia a égalisé dans la foulée d’une belle frappe en lucarne (83eme). Non, les coéquipiers de Marco Verratti n’ont pas franchement été à la hauteur de l’événement. Oui, ce point arraché tient presque du miracle au regard de la physionomie du match. Mais le PSG est toujours invaincu en Europe cette saison. Et ça, c’est tout sauf anodin.Le Real Madrid ouvre le score ! Après avoir combiné avec Dani Carvajal côté droit, Federico Valverde centre en retrait pour Isco, dont la reprise ricoche sur le poteau. Karim Benzema suit bien et ajuste Keylor Navas de près !Le Real fait le break ! De l’extérieur du pied droit, Luka Modric trouve Marcelo, qui centre en direction de Karim Benzema. La tête de l’attaquant français fait mouche !Le PSG reprend espoir ! Raphaël Varane rate son intervention sur un centre de Thomas Meunier et le ballon arrive jusqu’à Kylian Mbappé, qui conclut à bout portant !Les Parisiens égalisent ! Juan Bernat déborde côté gauche avant de centrer à ras de terre. La frappe de Julian Draxler est contrée mais la reprise du gauche de Pablo Sarabia, elle, finit dans la lucarne de Thibaut Courtois !Karim Benzema marche sur l’eau en Liga. Il ne fait pas non plus les choses à moitié en Ligue des Champions. L’attaquant formé à Lyon a concrétisé la domination des siens en s’offrant un doublé reflétant bien ses qualités de pur numéro 9 (17eme, 79eme). Mais en plus de ses deux buts, le joueur de 31 ans a participé au jeu et fourni des efforts conséquents dans le repli défensif. Irréprochable, tout simplement.Pas épargné par les critiques depuis son arrivée dans la capitale espagnole, Eden Hazard est progressivement monté en puissance ces dernières semaines. Et il a sans doute fait taire les derniers sceptiques à l’occasion de ce match. Omniprésent en première période, le Belge a été à l’origine de la plupart des offensives de sa formation, à l’image de celle ayant conduit au premier but de Benzema (17eme). Percutant balle au pied et précis dans ses transmissions, l’ex-Lillois a mis son compatriote Thomas Meunier au supplice. Sorti sur blessure, il a été remplacé par Gareth Bale (69eme).Thibaut Courtois n’a pas eu grand-chose à faire, mais il n’a pas réussi à être décisif pour autant. Déjà peu inspiré sur la sortie ayant conduit au penalty finalement annulé, le gardien belge n’a pas non plus été tout blanc sur la réduction de l’écart signée Kylian Mbappé (81eme). Même s’il n’a pas été aidé par Raphaël Varane sur ce coup.De retour sur un terrain qui l’a vu accomplir de grands exploits, Keylor Navas est probablement le seul Parisien à avoir réussi à avoir été à son meilleur niveau. Que ce soit sur des frappes lointaines ou des tentatives plus rapprochées, le portier costaricien a multiplié les parades (dix au total), maintenant ainsi sa formation à flots. Il ne pouvait rien faire sur les deux buts encaissés (17eme, 79eme).Angel Di Maria a très rarement été décevant depuis le début de la saison. Cette fois, il est passé complètement au travers. L’Argentin a en effet traversé ce choc comme une ombre, en étant peu inspiré dans ses choix de passes et en manquant de tranchant dans ses courses. Sa belle ouverture pour Mauro Icardi aurait pu conduire à un penalty, mais celui-ci a été annulé (43eme). Remplacé par Julian Draxler (75eme).A l’aller, Idrissa Gueye avait brillé de mille feux. Ce mardi en revanche, l’international sénégalais a rendu une copie bien plus terne. Surpris par Eden Hazard sur l’action ayant conduit au premier but merengue (17eme), l’ancien milieu d’Everton n’a pas pesé dans l’entrejeu, où son équipe a été copieusement dominée. Sa récupération a failli être à l’origine d’un penalty... mais il avait auparavant commis une faute sur Marcelo (43eme). Remplacé dès la reprise par Neymar (46eme).Temps pluvieux – Pelouse excellente: M.Soares Dias (POR) (: Benzema (17eme, 79eme) pour le Real Madrid - Mbappé (81eme), Sarabia (83eme) pour le PSG: Marcelo (68eme) pour le Real Madrid - Meunier (89eme) pour le Real Madrid: AucuneCourtois () – Carvajal (), Varane (), Ramos (cap) (), Marcelo () - Valverde () puis Modric (76eme), Casemiro (), Kroos () - Isco () puis Rodrygo (82eme), Benzema (), Hazard () puis Bale (69eme): Areola (g), Militao, Jovic, F.Mendy: Z.ZidaneNavas () – Meunier (), Thiago Silva (cap) (), Kimpembe (), Bernat () - I.Gueye () puis Neymar (46eme -), Marquinhos (), Verratti () - Di Maria () puis Draxler (75eme), Icardi () puis Sarabia (75eme), Mbappé (: Rico (g), A.Diallo, Dagba, Cavani: T.Tuchel