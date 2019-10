Ligue des Champions : Le Napoli déçoit, Dortmund s'en sort bien

Lille débutera contre Chelsea mercredi (21h00) sans les deux recrues les plus chères de son histoire. Renato Sanches et Yusuf Yazici débuteront ainsi sur le banc. Buteur à Nice (1-1), Luiz Araujo a gagné ses galons de titulaire dans un onze où Reinildo a aussi été préféré à Domagoj Bradaric sur le côté gauche de la défense. Du côté des Blues, N'Golo Kanté fait son retour à la compétition et est aligné d'entrée au milieu, comme Kurt Zouma en charnière. Olivier Giroud sera remplaçant au coup d'envoi.



Lille : Maignan - Zeki Celik, J.Fonte (cap), Gabriel, Reinildo - Bo.Soumaré, André - L.Araujo, Ikoné, Bamba - Osimhen





Chelsea : Arrizabalaga - Azpilicueta (cap), Tomori, Zouma, M.Alonso - R.James, Jorginho, N.Kanté - Willian, Abraham, Mount



L.Jardim (g), Soumaoro, Xeka, Rémy, Yazici, Renato Sanches, BradaricEntraîneur : C.GaltierCaballero (g), Christensen, Pedro, Kovacic, Giroud, Hudson-Odoi, BatshuayiEntraîneur : F.Lampard