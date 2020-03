Ligue des Champions : Le message de Neymar avant PSG-Dortmund

Vainqueur 3-2 au match aller du dernier tour des éliminatoires des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, l’équipe nationale de football féminin s’est inclinée 2-1 en Zambie ce mardi.

Un barrage contre le Chili

Et si le Cameroun se qualifiait sans jouer?

Après la victoire (3-2) récoltée à Yaoundé, l’équipe nationale de football féminin du Cameroun avait besoin d’un nul face à la Zambie ce mardi, pour valider son ticket pour les Jeux Olympiques de cette année. Malheureusement pour le pays de Samuel Eto’o. Les Lionnes du Cameroun n’iront pas à Tokyo tout de suite. Sacrée meilleure nation de football féminin du continent, la bande à Gabrielle Aboudi Onguéné s’est inclinée à Lusaka (2-1). Les deux buts encaissés au match aller de ce dernier tour des éliminatoires des JO 2020 à domicile, ont ralenti les filles entraînées par Alain Djeumfa (4-4, sur l’ensemble des deux matchs) sur la route de Tokyo.Pourtant, les Camerounaise peuvent encore caresser le rêve de disputer les Jeux de Tokyo. Les Lionnes Indomptables vont disputer les barrages de la compétition dans les semaines qui viennent. Nchout Ajara et ses coéquipières affronteront à cette occasion le Chili. Un adversaire d'un niveau bien plus élevé que celui de la Zambie.Mais le Cameroun peut se qualifier sans disputer ces barrages. La Fédération nationale ayant porté des réserves contre deux joueuses zambiennes. Elles sont soupçonnées d’être des hommes. Il s'agit notamment de la capitaine Banda Barbra et sa coéquipière Nachula Rachel. « La différence s’est faite aussi avec les garçons qui sont dans cette équipe ; il ne faut pas se le cacher, le numéro 11 [Banda Barbra] et le 20 [Nachula Rachel]. Ils nous ont créé beaucoup de problèmes, parce qu’ils sont plus garçons que femmes », commentait le sélectionneur des Lionnes du Cameroun. Les instances compétentes ont été saisies pour trancher. Les Camerounaises croisent les doigts.