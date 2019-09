Ligue des Champions : le Horoya AC prêt à relever le défi !

Un geste de grande classe de la part de l'ancien joueur de Nantes qui a envoyé 111 matelas et 111 ventilateurs aux détenus de Rebeuss. «Il a posé un acte pour tout le monde. Aussi bien pour le marabout – Cheikh Ahmadou Kara Mbacké -. Il a constaté ce que vivent les détenus à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss. C’est pourquoi il a décidé de faire, par la grâce de Dieu, un don de 111 matelas et 111 ventilateurs (…) », a dit le fils de Cheikh Ahmadou Kara Mbacké, un des membres de la délégation composée aussi de la famille et des amis du footballeur. La mort des détenus Cheikh Ndiaye et Babacar Mané dans la nuit du mardi 27 août 2019 à Rebeuss, a suscité un débat, notamment sur les conditions de vie dans la citadelle du silence. Nombreux sont ceux qui se sont plaint de la vétusté de la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss. «Ce qui s’y est passé, c’est la volonté divine. A mon avis, c’est un accident. Ça arrive aussi partout et on y pouvait rien (…) », a fait savoir Serigne Ousmane Mbacke Borom Mbax. A lire aussi >> Kara Mbodj quitte Anderlecht pour le Qatar (officiel)