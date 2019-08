Ligue des Champions : Le FC Porto prend une option, Mathieu Valbuena encore décisif pour l’Olympiakos

La commission de discipline de la CAF a désavoué son comité exécutif en déclarant l'Espérance de Tunis championne d'Afrique au motif d'un abandon de match par le Wydad Casablanca.

Le communiqué officiel de la CAF

, qui avait opposé le 31 mai dernier l'Espérance de Tunis au Wydad Casablanca. En totale contradiction avec la décision prise en juin dernier par le comité exécutif, la commission de discipline. Une décision dans la droite ligne de la jurisprudence prévalant habituellement lorsqu'une équipe se trouve en situation d'« abandon du match », comme ce fut le cas des Marocains (suite au dysfonctionnement de la VAR), selon le raisonnement de la commission. L'Espérance de Tunis inscrit ainsi son nom au palmarès pour la deuxième année consécutive.Si le président de l'EST, Hamdi Meddeb, se voit infliger une amende de 20.000 dollars pour son « comportement antisportif à l’encontre du Président de la CAF »,en faisant voter par son comité exécutif un "replay", qui plus est sur terrain neutre, de cette manche retour, et en ordonnant à l'Espérance de rendre la Coupe et les médailles qui lui avaient été remises après la rencontre. Mais c'était avant que le, saisi par les deux clubs protagonistes, ne casse la sanction prise par le "comex" pour vice de forme. Le feuilleton n'est toutefois peut-être pas terminé, le Wydad Casablanca pouvant décider de saisir une nouvelle fois le TAS.En ce qui concerne le match no. 144 E.S.T (Tunisie) vs. W.A.C (Maroc) joué le 31 Mai 2019 – Finale Retour de la CL 2018/2019 :est perdant du match de la Finale retour par forfait, une amende de 50,000 USD (Cinquante Mille Dollars Américains) est imposée audit club pour l’abandon du match et une amende de 15,000 USD (Quinze Mille Dollars Américains) lui est infligée pour l’utilisation des fumigènes par les supporteurs.le Jury Disciplinaire adresse un rappel à l’ordre à M. Mohamed Meddeb, Président du club E.S.T, lui inflige une amende de 20,000 USD (Vingt Mille Dollars Américains) pour son comportement antisportif à l’encontre du Président de la CAF.Le Jury décide d’imposer au club E.S.T une amende de 50,000 USD (Cinquante Mille Dollars Américains) pour l’usage des fumigènes et jets de projectiles et le comportement antisportif de ses supporteurs et que le club E.S.T jouera ses deux (2) prochains matches interclubs à domicile à huis clos pour l’usage excessif des fumigènes et pétards. Toutefois le Jury Disciplinaire a décidé de suspendre cette sanction en question à condition que votre club ne soit pas coupable d’une telle infraction pour les douze (12) prochains mois.