Ligue des Champions : Le FC Bâle renverse le PSV Eindhoven, l’Olympiakos passe à l’usure

Le FC Bâle a sorti le PSV Eindhoven mardi au 2eme tour de qualification de la Ligue des Champions, en remontant son but de retard de l’aller (2-1). Accroché pendant un match et demi, l’Olympiakos a fini par faire exploser le Viktoria Plzen, grâce notamment à un Mathieu Valbuena passeur décisif.

Le Celtic, l’APOEL Nicosie et le Dinamo Zagreb n’ont pas tremblé

Le PSV Eindhoven ne sera pas au rendez-vous de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Le vice-champion des Pays-Bas s’est fait sortir dès le 2eme tour de qualification de la compétition, par le FC Bâle. Les Suisses, défaits sur le fil à l’aller (3-2) , ont renversé le PSV ce mardi au match retour (2-1). Ancien Stéphanois, Ricky van Wolfsvinkel a inscrit le but de la victoire et de la qualification avec opportunisme (68eme). Au prochain tour, les Bâlois affronteront le club autrichien de LASK. Toujours dans la voie de la Ligue, l’Olympiakos a longtemps été tenu en échec par le Viktoria Plzen. Mais après 140 minutes sans but, le club du Pirée a débloqué la situation en début de seconde période par Guilherme, buteur de la tête sur un corner frappé par Mathieu Valbuena. Les Tchèques ont ensuite explosé et concédé trois buts de plus en fin de match pour finalement s’incliner lourdement (4-0).En ce qui concerne la voie des champions, Cluj a habilement tenu son but d’avance sur la pelouse du Maccabi Tel-Aviv en ramenant un nul d’Israël (2-2). Les Roumains croiseront au prochain tour le Celtic Glasgow, qui a facilement confirmé sa victoire de l’aller face aux Estoniens de Kalju (0-2). L’APOEL Nicosie (3-0 contre Sutjeska avec un triplé d’Andrija Pavlovic) et le Dinamo Zagreb (3-0 contre le Saburtalo Tbilissi avec trois buts dans le dernier quart d’heure) en ont fait de même.Mais Tokmac Nguen a sorti le champion de Hongrie du guêpier maltais à l’heure de jeu. L’affaire sera plus compliquée au prochain tour face au Dinamo Zagreb.