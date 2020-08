Ligue des Champions : Le Bayern, un parcours historique jusqu'en finale

Lors du deuxième match de la première journée de Ligue 1, Angers, globalement dominateur, est allé l'emporter à Dijon (1-0), samedi après-midi. Le capitaine du SCO, Ismaël Traoré, a inscrit l'unique but de la rencontre, le premier du Championnat 2020-2021, à la 22e minute.

Une copie quasi-parfaite

Des débats plus équilibrés



💪 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐈𝐑𝐄 !

👊 Premier match, première victoire pour le SCO !



Dominateurs, inspirés et en très grande forme, les hommes de Coach Moulin repartent de Dijon avec les trois points. Bravo ! #DFCOSCO 𝟬-𝟭 pic.twitter.com/9U0fxD8rTi



— Angers SCO (@AngersSCO) August 22, 2020

Angers est le nouveau leader de Ligue 1. Après le match nul entre Bordeaux et Nantes, vendredi soir (0-0), le SCO s’est défait de Dijon lors de la deuxième rencontre de la 1ère journée de Ligue 1 version 2020-2021 grâce à une victoire 1-0 au stade Gaston Gérard. Une victoire permettant aux hommes de Stéphane Moulin de prendre provisoirement seuls la tête du Championnat.Dans son habituel 4-3-3, Angers s’est montré dominateurs en première période malgré quelques premières minutes compliquées qui voient notamment la recrue bourguignonne Aurélien Scheidler inscrire un but logiquement refusé pour hors-jeu (6e). Les hommes de Stéphane Moulin se montrent en effet plus incisifs dans la construction de leurs actions en trouvant notamment plusieurs espaces dans le dos de la défense dijonnaise peu inspirée samedi. La différence se fait finalement grâce à Ismaël Traoré qui ouvre le score du plat du pied droit suite à un corner mal renvoyé par la défense adverse (22e). Le capitaine angevin devient ainsi le premier buteur de cette nouvelle saison de Ligue 1 et permet aux siens de rentrer aux vestiaires avec cet avantage d’un but.La seconde période est quant à elle plus équilibrée même si elle repart sur les mêmes bases que la première avec un nouveau but logiquement refusé pour un hors-jeu d’Aurélien Scheidler (50e). Les problèmes défensifs dijonnais semblent réglés, notamment sur coups de pieds arrêtés, ce qui a pour effet d’équilibrer la rencontre face à Angevins qui n’ont rien changé à leur plan de jeu. Peu d’occasions à se mettre sous la dent en deuxième période, donc, malgré des entrées intéressantes des deux côtés, notamment celle de Farid El-Melali qui manque le but du break par deux fois, coup sur coup (80e et 81e).Angers s’impose ainsi 1-0 à Dijon et prend provisoirement la tête du Championnat dès la 1ère journée de L1. Une victoire au final mérité pour le SCO qui affiche de belles promesses dans le jeu, notamment défensivement même si tout n’est pas à jeter du côté de Dijon. Les hommes de Stéphane Jobard devront néanmoins faire face au demi-finaliste de la Ligue des Champions, l’OL, vendredi prochain, tandis que ceux de Stéphane Moulin recevront Bordeaux, dimanche prochain.