Ligue des Champions : Le Bayern impressionne, la Juve et l'Atlético s'affirment... tous les résultats

Le Bayern Munich est allé humilier Tottenham à Londres mardi soir (2-7) avec un quadruplé de Serge Gnabry. Dans les autres rencontres de la deuxième journée de Ligue des Champions, tous les gros ont gagné : la Juventus Turin, l'Atlético Madrid et Manchester City.

Groupe B : Le Bayern signe une raclée historique !



7 - Face au Bayern Munich, Tottenham a encaissé 7 buts lors d'un match à domicile pour la toute première fois de son histoire toutes compétitions confondues. Gênant. #TOTFCB pic.twitter.com/U2nhbTLUA4

— OptaJean (@OptaJean) October 1, 2019

Groupe C : Manchester City remercie Sterling



🔵 Raheem Sterling has now scored 9 goals in 10 club games this season 🔥🔥🔥#UCL pic.twitter.com/MG2l8TdsDb

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 1, 2019

Groupe D : La Juventus et l'Atlético assurent

Hugo Lloris a peut-être vécu la pire soirée de sa carrière mardi soir. Le gardien français est allé chercher le ballon au fond de ses filets sept fois. D'ailleurs, jamais dans son histoire, Tottenham n'avait encaissé autant de buts à domicile, toutes compétitions confondues. C'est dire si la raclée infligée par le Bayern Munich (2-7) est historique.Pourtant, les Spurs ont ouvert le score par Son avant le quart d'heure de jeu. Mais ils ont ensuite été balayés par la fougue du Bayern, principalement en deuxième période, avec cinq buts marqués par les Munichois en l'espace de 35 minutes ! Titulaires, Benjamin Pavard et Corentin Tolisso ont participé à la fête en étant passeurs décisifs. Déjà en démonstration il y a deux semaines contre l'Etoile Rouge (3-0), le Bayern conforte sa première place dans le groupe B, devantDans le groupe C, Manchester City a eu un peu plus de mal.qui ne cesse de surprendre. Après son carton contre l'Atalanta Bergame lors de la première journée, le club croate a donné du fil à retordre à la formation de Pep Guardiola, qui ne doit son salut qu'à l'entrée décisive de Raheem Sterling. L'international anglais est venu concrétiser la domination des Citizens en marquant dès son apparition sur le terrain, bien trouvé par Mahrez à l'entrée des six mètres adverses (66eme). Buteur, puis passeur, Sterling a offert le but du break à Phil Foden le temps additionnel (95eme). Manchester City est en tête de son groupe avec trois points d'avance sur Zagreb etAprès leur nul il y a deux semaines, l'Atlético Madrid et la Juventus Turin devaient affirmer leur statut de favoris de la poule D de cette Ligue des Champions. Mission accomplie pour les deux clubs.Tout s'est joué dans le premier quart d'heure de la deuxième période, avec l'ouverture du score de Joao Felix en deux temps (48eme), puis le but à bout portant de Thomas Partey, idéalement servi par Diego Costa (58eme). Mais les Colchoneros ne sont que deuxièmes de leur groupe, juste derrière. Avec Blaise Matuidi dans l'entrejeu, les Bianconeri ont fait preuve de maîtrise face aux Allemands. Gonzalo Higuain a marqué en début de partie (17eme), avant que Federico Bernardeschi (62eme) et Cristiano Ronaldo (89eme) ne corsent l'addition en deuxième période.