Ligue des Champions : L'avis d'Aulas sur un Juventus - Lyon en terrain neutre

Alors que le coronavirus sévit en Italie, la rencontre de Ligue des Champions entre la Juventus Turin et Lyon pourrait se faire en terrain neutre. Une possibilité évoquée par Jean-Michel Aulas, le président lyonnais.

A l'origine du report ou de l'annulation de nombreux événements sportifs depuis quelques semaines, la propagation de l'épidémie de coronavirus a engendré le report de six matchs de Serie A ce week-end, parmi lesquels le très attendu Juventus - Inter Milan. L'inquiétude grandit et le doute s'immisce quant à la tenue - ou non - des échéances à venir. Ainsi, le 8eme de finale retour de Ligue des Champions entre les Bianconeri et Lyon aura-t-il lieu dans un Allianz Stadium comble et propice à s'enflammer ? C'est loin d'être certain. Pour Jean-Michel Aulas, toutes les hypothèses doivent être étudiées. Y compris les moins plaisantes. « C'est l'UEFA qui décidera, a rappelé le président lyonnais dimanche soir, au sortir de la victoire de ses protégés face à Saint-Etienne (2-0). Il y a des éléments nouveaux puisque la réserve qui évolue en Serie C de la Juve a été confinée car quatre joueurs sont concernés. Et cette équipe s'entraîne avec les pros. On verra ce qui va se passer.J'espère que les nouvelles sont bonnes et, au pire, si on doit jouer sur terrain neutre, on le fera. »