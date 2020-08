Ligue des Champions : L'avis d'Adebayor sur Real Madrid - Manchester City

Interrogé avant le 8eme de finale retour de la Ligue des Champions contre Naples, Clément Lenglet, le défenseur central du Barça, a notamment dévoilé l'identité du joueur qu'il redoute tout particulièrement.

Lenglet se méfie de Mertens

Clément Lenglet a clairement indiqué que Barcelone devra être à son meilleur pour se qualifier pour le Final 8 de la Ligue des Champions à Lisbonne. Le club catalan affrontera Naples le 8 août prochain au Camp Nou en 8eme retour de C1, après une confrontation aller au terme de laquelle les deux équipes n'étaient pas parvenues à se départager. Le Barça, qui pourra aligner Antoine Griezmann , devra donc se méfier des Partenopei selon Clément Lenglet. '', a estimé l'ancien joueur de Séville, dans un entretien accordé aux médias officiels du Barça."Au match aller, nous avons fait match nul 1-1 et ce n'est qu'un petit avantage (avec le but à l'extérieur), mais je pense vraiment que nous allons jouer un grand match à Barcelone pour atteindre le tour suivant et obtenir un bon résultat qui nous permettra de voyager à Lisbonne. La première chose que nous devons faire est d'être extrêmement concentrés, de bien performer et d'essayer de gagner. Ensuite, nous devrons être à 100 % pour aller le plus loin possible dans la compétition", a ainsi recommandé le défenseur français des Blaugrana. Dries Mertens a marqué le but de Naples au match aller et a causé des problèmes aux défenseurs de Barcelone. Lenglet s'en méfie donc énormément., peut bien se déplacer et aime courir derrière les défenseurs et il est létal près du but. Il a marqué un beau but au match aller", a analysé le défenseur Blaugrana.