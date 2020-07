Ligue des Champions : L'Atalanta veut « faire sourire un peuple »

Arrivé pour 4 saisons au RC Lens, l’attaquant camerounais Ignatius Ganago a révélé au site internet du club, les secrets de son transfert. Morceaux choisi.

«Le Racing a contacté mon agent car il recherchait un joueur de mon profil. Je n’ai pas hésité longtemps ! J’ai parlé avec le coach Franck Haise et j’ai vu que beaucoup de choses me plaisaient : le système de jeu, la façon de travailler, les ambitions du club, la relation avec les supporters… Ça m’a vraiment aidé dans mon choix. Lens est un club familial et le public lensois est proche des joueurs », a déclaré Ignatius Ganago.«J’ai fait mes recherches sur le RC Lens. Il a été champion de France et ce n’est pas rien. Il veut se maintenir en Ligue 1 et je suis là pour ça. Je vais tout donner pour ce club ! J’ai aussi regardé les profils des joueurs Lensois pour les connaître», a-t-il ajouté.