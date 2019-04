Ligue des Champions : L’Ajax Amsterdam s’impose à Tottenham et prend une option pour la finale

L’Ajax Amsterdam s’est imposé sur la pelouse de Tottenham (1-0) mardi soir, en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Un but de Donny Van de Beek a suffi au bonheur des Néerlandais, trop peu mis en danger par des Spurs décimés par les absences.

Le debrief

Le film du match

Tops et flops



TOP 3



FLOP 3

Monsieur l’arbitre au rapport

La feuille de match

Tottenham

Ajax Amsterdam

Tottenham ne pouvait pas faire mieux. Pénalisés par l’absence de plusieurs cadres puis par la sortie sur blessure de Jan Vertonghen, les Spurs ont été battus sur leur pelouse (1-0) mardi soir, en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Récompensé d’un premier quart d’heure de très haut niveau, l’Ajax Amsterdam a inscrit l’unique but de la rencontre grâce à Donny Van de Beek, déjà très en vue face à la Juventus Turin. Mais les Néerlandais ont manqué de fraîcheur pour faire encore plus mal en seconde période, alors que les hommes de Mauricio Pochettino ont dominé… sans inquiéter André Onana. Presque un moindre mal pour les Anglais, qui pourront de nouveau compter sur Heung-min Son, entre autres, au retour dans une semaine.Pendant une demi-heure, il n’y a eu qu’une seule équipe de haut niveau sur la pelouse, et elle s’appelait l’Ajax Amsterdam. Haim Ziyech, Van de Beek et les autres ont repris là où ils s’étaient arrêtés face à la Juventus : avec de l’audace, de l’envie et surtout beaucoup de talent. En face, les Spurs n’ont d’abord pas été à la hauteur de l’événement. Pas à la hauteur, non plus, du splendide écrin dans lequel ils auraient évidemment voulu afficher un meilleur visage pour leur dernière sortie européenne devant leur public cette saison. Paradoxalement, c’est la sortie sur blessure de Jan Vertonghen - qui s’est ajoutée après un violent choc aérien aux absences de Harry Kane ou encore Son, qui a relancé les locaux. Dans l’impact, du moins, à l’image de l’entrée convaincante de Moussa Sissoko.Mais pendant que Van de Beek passait proche du doublé (24eme) et David Neres proche du break (78eme), les coéquipiers de Hugo Lloris ne se montraient menaçants que sur coups de pied arrêtés (26eme, 82eme) ou presque. Parce que dans le jeu, hormis Fernando Llorente, trop peu sont les Spurs à avoir assuré techniquement. Même Christian Eriksen est passé à côté de son match, alors que la charnière et Victor Wanyama ont affiché leurs limites à la relance. A un Ajax physiquement usé mais toujours capable de piquer en contre, Tottenham a proposé une molle domination. Insuffisant pour revenir dans ce match. Assez pour garder un espoir en vue de la manche retour, mercredi prochain.But de l’Ajax ! Neres hérite du ballon à gauche et décide de revenir en retrait. Le cuir arrive jusqu’à Ziyech, qui trouve Van de Beek d’une superbe passe du gauche dans la surface. Le milieu néerlandais fixe longuement Lloris puis l’ajuste d’un plat du pied droit croisé !Enorme occasion pour l’Ajax. Servi par Tagliafico, Van de Beek s’efface puis est servi par Tadic en première intention. Le milieu frappe du gauche dans la surface et bute sur la jambe de Lloris !Sur un coup franc de Trippier, Llorente s’extirpe du marquage pour placer une tête qui passe de peu à côté du poteau gauche.Nouveau coup franc de Trippier. Cette fois, c’est Alderweireld qui profite de la passivité adverse pour reprendre le ballon de la tête. C’est juste au-dessus.Llorente se bat dos au but pour remettre un ballon en retrait, que Sissoko reprend d’une demi-volée surpuissante. C’est à côté du poteau gauche d’Onana.A une vingtaine de mètres des buts, Tagliafico croise une puissante frappe du gauche qui rase le montant gauche de Lloris.Après une frappe contrée d’Eriksen, Lucas gagne son duel de la tête pour remettre en retrait, où Alli déclenche une reprise du droit captée par Onana.Sur un ballon récupéré haut, les Spurs ont de l’espace et Trippier est décalé à droite. Le centre du latéral est repris de la tête par Alli dans une position difficile. C’est au-dessus.Dans la surface, Tadic peut frapper au but mais préfère décaler Neres à gauche, dont la frappe en première intention vient heurter le poteau gauche d’un Lloris battu.Sur un coup franc d’Eriksen, Alderweireld s’élève plus haut que tout le monde, mais sa tête passe encore nettement au-dessus.Dans une première demi-heure de très haut niveau collectif, Donnya été dans tous les bons coups. Le milieu néerlandais, qui semble monter en puissance dans cette compétition, a ainsi ouvert le score avec beaucoup de calme mais a également fait preuve d’un gros volume et participé activement à la récupération.Lui aussi s’est moins montré offensivement en seconde période. Mais Hakima illuminé la première d’un véritable caviar pour Van de Beek. Le gaucher, a défaut de créer d’autres occasions franches, a ensuite beaucoup défendu, n’hésitant pas à faire les efforts très bas sur le terrain.Quand les siens étaient sous l’eau en première période, Fernandos’est montré très précieux dans ses déviations de la tête et son jeu dos au but. En deuxième période, l’Espagnol a encore haussé son niveau technique d’un cran et beaucoup embêté la charnière adverse.Dans une rencontre où les Spurs ont trop souvent manqué d’inspiration techniquement, Christianaurait dû être le facteur X les siens. Mais, notamment à cause d’un très bon travail de l’ombre de De Jong, le Danois n’a pas eu le rayonnement escompté, y compris à la récupération.Kierana frappé la quasi-totalité des coups de pied arrêtés des Spurs mardi. D’abord avec réussite, ensuite beaucoup moins. L’international anglais s’est petit à petit liquéfié techniquement mais a surtout couvert Van de Beek sur le but néerlandais.Acteur majeur du beau parcours de l’Ajax, Dusann’a pas affiché le niveau qu’on lui connaît cette saison mardi. Le gaucher a trop peu pesé offensivement, notamment dans une seconde période où son équipe aurait eu besoin qu’il conserve quelques ballons. Il aurait pu prendre sa chance dans une bonne position dans le dernier quart d’heure mais a préféré servir Neres.M.Lahoz a eu un match tranquille à gérer avec seulement deux cartons jaunes distribués et quelques rares moments de tension apaisés. L’arbitre espagnol a pris le temps de valider à juste titre l’unique but de la rencontre.Temps agréable – Pelouse moyenne: M.Lahoz (: Van de Beek (15eme) pour l’Ajax Amsterdam: Tagliafico (30eme), Veltman (63eme) pour l’Ajax Amsterdam: AucuneLloris (cap) () – Trippier () puis Foyth (80eme), Alderweireld (), Sanchez (), Vertonghen () puis Sissoko (39eme) () ,Rose () puis Davies (79eme) – Eriksen (), Wanyama (), Alli () - Llorente (), Lucas (: Gazzaniga (g), Dier, Walker-Peters, Skipp: M.PochettinoOnana () – Veltman (), De Ligt (cap) (), Blind (), Tagliafico () – Schöne () puis Mazraoui (65eme), De Jong () - Van de Beek () – Ziyech () puis Huntelaar (87eme), Tadic (), Neres (: Bruno Varela (g), Sinkgraven, Magallan, Dolberg, De Wit: E.Ten Hag