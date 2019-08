Ligue des Champions : L’Ajax Amsterdam passe, Porto et le Celtic Glasgow éliminés

Tombeur du PAOK Salonique (3-2), l’Ajax Amsterdam s'est qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions 2019-2020. Le FC Porto, Bâle et le Celtic Glasgow ont été éliminés.

Cluj et Omrani renversent le Celtic, Porto coulent face au Krasnodar de Cabella

LES AFFICHES DES BARRAGES (aller : 20-21 août / retour : 27-28 août)

Malgré une ouverture du score de Diego Biseswar (24eme) pour le PAOK Salonique, c’est bel et bien l’Ajax Amsterdam qui disputera les barrages de cette nouvelle édition de la Ligue des Champions. Après le résultat nul du match aller (2-2), les hommes d’Erik ten Hag ont fini par faire la différence sur des réalisations de Dusan Tadic () et de Nicolas Tagliafico (79eme). Un succès 3-2 au final qui permet de continuer l’aventure, et les Néerlandais seront accompagnés de l’APOEL Nicosie (qui a renversé Qarabag), de Rosenborg (qui a sorti Maribor), du Club Bruges (qui s’est offert le Dynamo Kiev), du Dinamo Zagreb (qui a cartonné Ferencvaros) du Linz ASK (qui a arraché sa qualif’ aux dépens de Bâle) ou encore de l’Olympiacos Le Pirée (Mathieu Valbuena a marqué pour écarter Istanbul Basaksehir).De son côté, le Celtic Glasgow s'est incliné à la surprise générale lors de la réception du CFR Cluj (4-3). Alors que l’ancien Parisien Odsonne Edouard a notamment marqué pour les locaux, qui ont mené 2-1 puis 3-2, c’est Billel Omrani qui a été le héros de la soirée. Avec un doublé en seconde période (73eme et 80eme), l’ex-espoir de l’OM permet aux Roumains de créer la sensation. Enfin, le FC Porto a pris l’eau lors de la réception du Krasnodar de Rémy Cabella (2-3)., c’est terminé pour les Dragons.Dinamo Zagreb (CRO) – Rosenborg (NOR)CFR Cluj (ROU) – Slavia Prague (RTC)YB Berne (SUI) – Etoile Rouge Belgrade (SER)APOEL Nicosie (CHY) – Ajax Amsterdam (PBS)Linz ASK (AUT) - Club Bruges (BEL)Olympiacos Le Pirée (GRE) – FC Krasnodar (RUS)