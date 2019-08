Ligue des Champions : L'Ajax Amsterdam accroché à Nicosie, belle opération pour le Slavia Prague et Bruges

Auteur encore d’un excellent match, ce week-end, la santé de Sadio Mané fait débat en Angleterre. En depuis la coupe du monde 2018, l’international Sénégalais n’a pas vraiment eu de vacance, il enchaine compétition sur compétition. Cette état de fait inquiète Garth Crooks, l’ancien joueur de Manchester United et de Tottenham.

Après avoir marqué 2 buts en supercoupe d’Europe contre Chelsea, Sadio Mané a de nouveau été exceptionnel, ce week-end, face à Southampton. L’international Sénégalais a marqué et délivré une passe décisive pour une victoire 2 buts à 1 des reds de Liverpool. Le feu follet sénégalais est actuellement le meilleur joueur de Liverpool et Garth Grooks « Jürgen Klopp doit faire très attention à ne pas exagérer avec

Mané»

, prévient-il.

« L’international Sénégalais était à nouveau au sommet (face à Southampton) de sa forme, après un été intense avec la Can. Bien qu’il n’a pas bénéficié de suffisamment de vacances pour bien récupérer, il avait l’air (samedi) plus en forme et en meilleure forme que quiconque sur le terrain contre Southampton. S’il le fait et perd le joueur en raison d’une blessure, il pourrait le regretter », a développé l’ancien joueur de Tottenham et de Manchester United.