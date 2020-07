Ligue des Champions : La réaction de Garcia après le tirage au sort

Ce vendredi, Rudi Garcia, l'entraîneur de Lyon, a évoqué le tirage au sort de la Ligue des Champions.

"Un tirage royal si on se qualifie"

L'été s'annonce palpitant pour l'Olympique Lyonnais. Après une finale de Coupe de la Ligue très attendue contre le Paris Saint-Germain, le club rhodanien retrouvera l'odeur de la Ligue des champions, avec sa seconde manche à Turin contre la Juve (victoire 1-0 au match aller).. Rudi Garcia s'en frotte les mains.« Si jamais on se qualifie, c’est un tirage royal, s'est enthousiasmé le technicien.. Sur le papier, c’est la Champions League que l'on aime. On n’a déjà pas besoin de motivation supplémentaire pour affronter la Juventus. Mais c‘est encore plus beau de savoir que si l’on passe, on jouera ces équipes-là. »« On avait joué le match aller au Groupama Stadium, a continué Rudi Garcia.. Cette date nous convient car on aura une semaine pleine de préparation après la finale de Coupe de la Ligue. C’est d’ailleurs pour cela qu’on veut jouer notre dernier match amical le 24 juillet. Cela permettra d’avoir aussi une semaine normale pour préparer Paris. »