Ligue des Champions : La finale à New York en 2024 ?

La finale de la Ligue des Champions 2023-24 pourrait se dérouler à New York, à en croire le média américain Morning Consult. L’UEFA aurait évoqué cette hypothèse au moment de vendre les droits de la compétition aux Etats-Unis.

SOCCER SCOOP: UEFA is eyeing New York as the host market for the 2024 Champions League Final. If it happens, it'll be the first time the event is held outside of Europe.



Details at @MorningConsult: https://t.co/UKZBQ44XvS