Ligue des Champions : Klaas-Jan Huntelaar, le taulier au milieu des jeunes de l’Ajax Amsterdam

Prêté par Torino à Nantes, Mbaye Niang devrait retourner en Italie la saison. Cependant, dans la presse italienne, l’international Sénégalais a assuré qu’il veut rester en France et à Rennes où il fait une bonne saison.

Après la victoire rennaise face au PSG en finale de la coupe de France, Mbaye Niang s’est exprimé sur son avenir. L’international Sénégalais, prêté avec option d’achat par Torino à Rennes, assure qu’il se sent bien en France et aimerait rester « avec Torino, je n’ai pas eu de contact, mais si je continue comme ça, je sais que Rennes me rachètera. Je serais heureux parce que je vais très bien, nous avons une belle équipe avec laquelle nous pouvons faire de grandes choses. À Turin, ajoute l’ancien attaquant milanais, cela ne s’est pas passé comme je le voulais, ce n’est la faute de personne, ce n’est tout simplement pas le bon endroit pour moi. Aujourd’hui, je pense pour mon bien et celui de ma famille. Donc je veux rester ici. Mais je dois encore parler au président et aux dirigeants. En tout cas, à Torino, qui réalise un grand championnat, je leur souhaite d’aller en Ligue des champions », a déclaré l’attaquant sénégalais dans les colonnes de Gazetta.