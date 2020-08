L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, s'attend à une opposition relevée de la part de l'OL, samedi en quarts de finale de la Ligue des champions.

Guardiola valorise les qualités de l'OL

L'Olympique Lyonnais pourrait devenir le second club français à atteindre les demi-finales de la Ligue des champions version 2019-2020, alors que le PSG, lui défiera Leipzig, mardi, dans la prestigieuse compétition. Afin de se joindre à la fête, l'OL devra cependant se défaire de Manchester City, samedi soir (21h). Et même si le club anglais a éliminé le Real Madrid au tour précédent, il n'a pas montré trop d'arrogance en conférence de presse, ce vendredi, à travers les propos tenus par Pep Guardiola et Aymeric Laporte."Tout peut arriver, c'est une compétition différente. C'est une finale lors de chaque tour. Nous sommes prêts à faire de notre mieux pour aller plus loin. Bien sûr, c'était important de battre les rois de cette compétition (le Real Madrid, 13 Ligues des champions au compteur). Mais quand on joue en un seul match dans cette compétition, tout peut arriver", a indiqué le coach espagnol. Sondé sur les forces de l'équipe dirigée par Rudi Garcia, l'ancien entraîneur du Bayern Munich a notamment mis en exergue l'organisation des lyonnais : "nous avons vu les autres matchs contre la Juventus, et d'autres matchs du championnat français.Présent également en conférence de presse, le défenseur central français des Citizens, Aymeric Laporte, a appuyé les propos de son entraîneur. "C'est une grande équipe avec de bons joueurs, mais c'est à nous de nous concentrer. Il faut lutter jusqu'à la dernière minute.. On va essayer de marquer plus de buts, c'est tout ce que je peux dire."