Le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a assuré que Lionel Messi allait terminer sa carrière au FC Barcelone, en dépit des rumeurs d'un possible départ.

🔊 @jmbartomeu: "Barça have a salary limit problem. There is money, but Covid-19 has caused the income to decrease and, therefore, we have to reduce the team's salary mass to be able to bring in new players" pic.twitter.com/gHjTywGC4Z