Ligue des Champions : Focus sur le groupe de Lyon

Ce jeudi, lors du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions ce jeudi, Lyon a hérité du Zenit Saint-Pétersbourg, du Benfica Lisbonne et du RB Leipzig. Le point sur le groupe G.

Le Benfica est orphelin de sa pépite Joao Félix

Le RB Leipzig poursuit son apprentissage accéléré

Un groupe sans grosse tête d'affiche, mais aussi sans victime expiatoire : voilà comment définir, en quelques mots, ce que le tirage au sort de la C1 effectué ce jeudi à Monaco a réservé à Lyon. De septembre à décembre, le club du président Jean-Michel Aulas défiera en effet le Zenit Saint-Pétersbourg, le Benfica Lisbonne et le RB Leipzig.(qui comprenait le Bayern Munich, Manchester City, la Juventus Turin, le FC Barcelone...). Les Gones devront malgré tout se méfier des Zenitchiki, qui ont retrouvé de belles couleurs depuis que Sergey Semak s'est assis sur leur banc. Et ceux qui ont de la mémoire se souviennent sans doute qu'à l'automne 2015, l'OL s'était incliné à deux reprises face à Artyom Dzyuba et ses coéquipiers (3-1 à Saint-Pétersbourg, 0-2 à Gerland).Même s'il a, à lui seul, remporté plus de C1 que l'ensemble des clubs français (deux, en 1961 et 1962), le Benfica Lisbonne est désormais assez loin de son lustre d'antan. Surtout, les Aigles ont perdu leur joyau durant l'été, à savoir Joao Félix Et ce ne sont pas les recrutements de Raul de Tomas (Real Madrid) et de Carlos Vinicius (Naples) qui parviendront à le faire oublier. Les Lisboètes disposent néanmoins d'un effectif compétitif, avec par exemple Odysseas Vlachodimos dans le but et Haris Seferovic en attaque.Fondé en 2009, le RB Leipzig a découvert la Ligue des Champions en 2017-18. Les Allemands avaient alors terminé troisièmes de leur poule (devant Monaco) et s'étaient ensuite hissés en quarts de finale de la Ligue Europa, étant éliminés à ce stade de la compétition par Marseille. Les Roten Bullen ont donc de nouveau accroché un strapontin pour cette édition de la C1, ce qui est tout sauf évident dans un championnat aussi homogène que la Bundesliga. Nommé à l'été 2019, le jeune technicien Julian Nagelsmann - qui a d'ailleurs affronté Lyon avec Hoffenheim la saison passée - s'appuiera sur un effectif qui a enregistré les arrivées de Christopher Nkunku (PSG) et d'Ademola Lookman (Everton), sans avoir perdu de cadre dans le même temps.Mais ils ne seront absolument pas à l'abri d'une mauvaise surprise en cas d'excès de confiance...