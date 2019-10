Ligue des Champions (F) : Lyon file en quart

PAS D’ULTRAS AU PARC DES PRINCES CONTRE BRUGES ?

Revenus progressivement dans les tribunes du Parc des Princes ces trois dernières années, les Ultras parisiens n’ont pas réglé tous leurs différends avec les autorités. Réunis dans le Collectif Ultras Paris (CUP), ils dénoncent ce mercredi des intimidations récurrentes. « Nous constatons amèrement que des réminiscences de ce fonctionnement nauséabond sont encore bel et bien place », écrivent-ils dans un communiqué, en référence à la vaste période de répression entre 2010 et 2016, plus connue sous le nom de « Plan Leproux ». Dimanche dernier,Dans leur viseur, la préfecture de Police de Paris, le SARIJ (Service d’Accueil, de Recherche et d’Investigation Judiciaires) ainsi que certains employés du club. Mécontent, le CUP a décidé de frapper fort en appelant au boycott., peut-on lire dans leur communiqué. Ils ne feront donc pas le déplacement à Dijon ce vendredi (20h45), et devraient aussi être absents contre Bruges, la semaine prochaine en Ligue des Champions. A moins qu’une solution soit trouvée d’ici là, car les Ultras du PSG tendent la main au club pour une discussion : « La balle est dans le camp de la direction », concluent-ils.