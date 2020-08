Ligue des Champions (F) : Lyon domine Wolfsburg et remporte son 7eme titre européen

Ce dimanche, à Anoeta, Lyon s'est imposé contre Wolfsburg (3-1) en finale de la Ligue des Champions féminine. Grâce notamment à un but de Le Sommer, les Fenottes remportent leur 7eme C1 de leur histoire, la 5eme de suite.



HISTORIQUE. INCROYABLE. LÉGENDAIRE. 🔴🔵

Avec cette victoire face à @VfLWob_Frauen (3 à 1) en #UWCLFinal, nos joueuses remportent la 7ème @uwcl du club et marquent à jamais l’histoire du football avec ce cinquième sacre consécutif ! #WOLOL



CHAMP7ONNES ! 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆 pic.twitter.com/wDYEVHg7Q9



7eme C1 de l'histoire pour Lyon

[/EMBED]Dans l'Europe du football féminin, il y a Lyon... et les autres., qui est sans doute leur principal rival à l'échelle continentale (3-1). Après s'être débarrassé du Bayern Munich (2-1) puis du PSG (1-0) un peu plus tôt au cours de ce Final 8 basque, l'OL a attaqué la rencontre pied au plancher. Une entame prometteuse et assez vite récompensée, puisqu'Eugénie Le Sommer a ouvert le score avant même la demi-heure de jeu (1-0, 25eme).Mais les protégées de Jean-Luc Vasseur n'en sont pas restées là.Les Allemandes n'ont pas rendu les armes pour autant et l'inévitable Alexandra Popp a fait parler son sens du but pour relancer le suspense (2-1, 58eme). Il en fallait toutefois plus pour déstabiliser ces Lyonnaises-là, qui ont définitivement scellé le sort de cette finale grâce à Sara Bjork Gunnarsdottir (3-1, 88eme). Le club du président Jean-Michel Aulas remporte donc la plus prestigieuse des compétitions européennes pour la 7e fois de son histoire. Voir Sarah Bouhaddi et ses coéquipières soulever le trophée n'est plus vraiment surprenant désormais. Cela n'en demeure pas moins une performance tout à fait remarquable.