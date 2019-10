Ligue des Champions : Dubois n'en veut pas à Lopes

Grâce à Jonathan Ikoné au bout du temps additionnel, Lille a arraché le match nul sur sa pelouse face à Valence pour marquer son premier point en Ligue des Champions.

Le debrief

L’instant T :

A la suite d’un cafouillage dans la surface de Valence, Jaume Costa touche le ballon du bras (41eme). Les Dogues réclament un penalty, mais l’arbitre ne bronche pas. Et ceci malgré l’utilisation du VAR. Alors que cette action aurait pu permettre aux troupes de Christophe Galtier de prendre la tête, cela apparait litigieux.

Les buts

Les tops et les flops

Yusuf YAZICI (6)

Jonathan IKONE (non noté)

Tiago DJALO (4)

La feuille de match

LILLE - VALENCE : 1-1

Lille

Valence

Après des défaites contre l’Ajax (3-0) et Chelsea (2-1), Lille n’avait pas le droit à l’erreur lors de la réception de Valence, mercredi soir. Alors que Christophe Galtier avait décidé de laisser Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba sur le banc, les Dogues ont parfaitement débuté cette rencontre capitale pour la suite de cette phase de poules de Ligue des Champions. Les visiteurs se sont procurés des occasions via Geoffrey Kondogbia (8eme) et Kevin Gameiro (15eme), mais les coéquipiers de José Fonte étaient clairement un cran au-dessus. Parfaitement organisés en 3-4-3, les Nordistes ont progressivement pris le contrôle des opérations. Luiz Araujo (6eme), Victor Osimhen (20eme), Benjamin André (26eme, 49eme et 60eme), Adama Soumaoro (33eme), Yusuf Yazici (40eme et 43eme), Jonathan Ikoné (67eme) et surtout Loïc Rémy (74eme) ont apporté le danger sur les buts de Jesper Cillessen, mais ça a inlassablement manqué de justesse dans le dernier geste (16 frappes non cadrées).Une aubaine pour les troupes d’Albert Celades qui ont fini par faire mouche sur une contre-attaque conclue par Denis Cheryshev (63eme). Après s’être imposés à Stamford Bridge lors de la première journée, les partenaires de Dani Parejo ont cru remettre ça à Pierre-Mauroy, mais c’était sans compter sur l’abnégation des locaux. Entré en seconde période, Jonathan Ikoné a permis de limiter la casse (95eme), même si cela ne permet pas au LOSC de quitter la dernière place de ce Groupe H. Il s'agit du premier point du club du président Gérard Lopez qui devra faire preuve de davantage de réalisme pour espérer avoir une chance sa qualification pour les 8emes de finale.Sur une contre-attaque de Valence, D.Parejo sert Maxi Gomez qui lance instantanément Gameiro sur le côté droit. Alors que Gabriel est pris de vitesse, le Tricolore a tout le temps pour ajuster son centre au sol pour Cheryshev. Oublié par Djalo, le Russe ajuste Maignan de près. Son tir croisé du pied gauche n’a laissé aucune chance au gardien lillois.A la suite d’une remise de la tête de B.André dans la surface espagnole, Ikoné place une frappe magnifique du pied droit en sortie de dribble. Alors que le ballon termine dans la lucarne gauche de Cillessen, Valence réclame une faute, mais le but est bel et bien accordé après utilisation du VAR.Il y a encore du déchet, mais l’ancien joueur de Trabzonspor a peut-être livré sa meilleure prestation depuis son arrivée lors du dernier Mercato d’été. Préféré à Jonathan Bamba et Jonathan Ikoné pour débuter la rencontre, le milieu de terrain offensif international turc a posé beaucoup de problèmes aux joueurs valencians, mais la réussite n’était pas au rendez-vous.Après avoir démarré la rencontre sur le banc des remplaçants, l’ancien Parisien a fini par jouer les sauveurs dans les arrêts de jeu. Alors que les Dogues ont frôlé la correctionnelle, le Tricolore a parfaitement joué son rôle de leader.Il n’est clairement pas le seul fautif, mais l’ancien joueur du Milan AC est apparu incroyablement passif sur l’action du but de Denis Cheryshev. Rédhibitoire à un tel niveau de compétition.Temps nuageux – Pelouse en bon état: M.Ayekin (ALL) (: Ikoné (95eme) pour Lille - Cheryshev (63eme) pour Valence: L.Araujo (41eme), Djalo (86eme) et Gabriel (98eme) pour Lille – Diakhaby (82eme et 84eme) et Maxi Gomez (93eme) pour Valence: Diakhaby (84eme) pour ValenceMaignan () – Djalo () puis J.Bamba (86eme), J.Fonte (cap) (), Gabriel () – Celik (), B.André (), Bou.Soumaré (), Bradaric () – Yazici () puis L.Rémy (71eme), Osimhen (), L.Araujo () puis Ikoné (65eme): Jardim (g), Soumaoro, Xeka, Pied: C.GaltierCillessen () – Wass (), G.Paulista (), Diakhaby (), J.Costa () – Coquelin (), D.Parejo (cap) (), Kondogbia () puis Soler (46eme -), Cheryshev () puis Garay (87eme) – Maxi Gomez (), Gameiro () puis Lee (65eme): Domenech (g), Gaya, M.Vallejo, F.Torres: A.Celades