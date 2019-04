Ligue des Champions (Demi-finale aller) : Chaîne, groupes… Tout ce qu’il faut savoir sur Tottenham - Ajax Amsterdam

L’Association Sportive Vita Club (AS Vclub) a clôturé sa saison ce dimanche 28 avril à Kinshasa avec une victoire (2-1) face à son éternel rival, le Daring Club Motema Pembe (DCMP). Les Dauphins noirs de Kinshasa, n’ont pas pu conserver leur titre en championnat sauf retournement de situation. Ils terminent provisoirement 1du championnat avec 74 points devant leur conquérant direct le Tout Puissant Mazembe qui compte 68 points et a 5 matchs de retard. Florent Ibenge, l’entraineur de l’AS Vclub, pense que son équipe a effectué un parcourt globalement satisfaisant au regard de ses objectifs. Concernant le niveau de son club au niveau africain, le technicien congolais n’est pas allé par le dos de la cuillère. Il précise que le niveau de l’AS Vclub est de jouer d’abord la phase de groupe de la Ligue des Champions. « La saison sportive de l’AS Vclub n’est pas si mauvaise. On aurait espéré mieux notamment garder notre titre. On est rentré dans la phase des groupes de la Ligue des Champions. C’était une bonne chose et c’est l’objectif que l’on se donne en premier. Ensuite, si l’on réussit de sortir de la phase des groupes, il faut aller le plus loin possible. Mais l’objectif actuel de Vclub, je le dis toujours et je ne mens pas, quand on commence la compétition il faut monter dans la phase des groupes. C’est ça notre niveau. Donc, on l’a atteint et malheureusement on n’est pas aller plus loin. A chaque fois qu’on essaie d’aller plus loin, c’est du bonus. », a-t-il expliqué. Florent Ibenge est arrivé à la tête de l’Association Sportive Vita Club en 2012. Depuis, il a remporté 2 de 6 dernières éditions du championnat national de Football, la Ligue 1. L’AS Vclub a également disputé la finale de la Ligue des Champions en 2014 et une finale de la Coupe de la Confédération de la CAF en 2018.