Ligue des Champions : Coman, une autre erreur de la Juventus, selon Capello

« Officiellement, on (VClub) commence avec tout le groupe lundi. Ne connaissant pas la date exacte de la reprise, on anticipe en supposant qu’on va commencer en fin du mois de septembre », a précisé Ibenge avant de dire : « Ça nous laisse dans une situation précaire, on ne sait pas quand commencer notre préparation. » A noter que le club de Kinshasa a déjà engagé trois stars de la Linafoot et qui ont été présents à la séance de détention organisée en milieu de semaine sous la houlette du technicien Congolais. « Il y a certains joueurs que l’on connaît depuis longtemps, c’est leur faire injure de les mêler avec les jeunes talents. Je ne veux pas citer de noms mais des joueurs confirmés de la Linafoot je ne peux pas les voir avec les gamins qui viennent de la deuxième division. » a indiqué Ibenge à Top Congo avant de dévoiler les noms de ceux qui ont déjà poser leur signature chez Bana Mbongo. « Pour l’instant, les choses sont claires au sein de l’AS VClub. Les joueurs qui sont retenus c’est Amedée, Lilepo et Éric Kabwe. » Lilepo Makabi renforcera le milieu de terrain pour remplacer les départs de Rossien Tusila et Mukoko Tonombe alors que l'ex attaquant de Lubumbashi Sport, Éric Kabwe renforcera la ligne offensive du club. Selon Foot RDC, près de quatre nouveaux joueurs de différentes nationalités africaines dont des Soudanais, des Mauritaniens et des Camerounais vont rejoindre l’équipe de Florent Ibenge. Les anciens ont repris les choses sérieuses ce lundi en attendant l'intégration des nouvelles recrues dans le groupe pour la reprise de la saison, qui s'annonce difficile après la longue trêve sanitaire. A lire aussi >> "La RDC manque de top joueurs !": Le coup de gueule d’Ibenge