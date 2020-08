Ligue des Champions : Coman, neuvième buteur français en finale

Keylor Navas : 6

Thilo Kehrer : 6

Thiago Silva (cap) : 7

Presnel Kimpembe : 6

Juan Bernat : 6

Ander Herrera : 7

Marquinhos : 6

Leandro Paredes : 5

Angel Di Maria : 5

Kylian Mbappé : 4

Neymar : 3

Après un intérim assuré avec sobriété par Sergio Rico, Keylor Navas a retrouvé sa place devant le but parisien ce dimanche soir. Le Costaricien ne s’est pas fait surprendre par une tête à bout portant de Robert Lewandowski (31e), dix minutes après avoir été sauvé par son montant face au Polonais (21e). Il n’a en revanche rien pu faire sur la tête de Kingsley Coman (59e). Le seul but, le but de trop pour le club de la Capitale…Positionné sur le côté droit de la défense du PSG, Thilo Kehrer a d’abord réalisé une première période d’un excellent acabit. Quasiment irréprochable face à – excusez du peu ! – Kingsley Coman et Alphonso Davies, l’international allemand s’est en plus permis des montées incisives et inspirées dans son couloir. Mais il a vécu un second acte plus compliqué et a été nettement plus mis en difficulté par l’ailier bavarois, auquel il a laissé trop d’espace sur l’ouverture du score (59e).Pour ce qui a sans doute été le dernier match de sa carrière sous le maillot parisien, Thiago Silva n’a pas déçu. Solide dans les duels et toujours bien placé, le capitaine francilien a plutôt bien muselé Robert Lewandowski, sur lequel il a toutefois commis une faute synonyme de carton jaune en fin de rencontre (83e). Sur cette finale, « O Monstro » n’a strictement rien à se reprocher. Il méritait une meilleure sortie, assurément.Impérial depuis le début du « Final 8 » lisboète, Presnel Kimpembe a surfé sur la même dynamique ce dimanche, alternant interventions saignantes et relances pleines de maîtrise. Comme Thiago Silva, l’international français a fait le match qu’il fallait. Mais cela n’a, hélas, pas suffi…Ce match avait probablement une saveur plus particulière encore pour Juan Bernat, poussé vers la sortie par le Bayern Munich il y a deux ans. Le latéral espagnol a montré à ses anciens dirigeants qu’il pouvait hisser son niveau à la hauteur d’un tel événement, mettant Serge Gnabry sous l’éteignoir et apportant le surnombre en phase offensive, surtout durant la première période. Touché, il a été remplacé en fin de match par Layvin Kurzawa (80e).Ander Herrera a su se rendre indispensable dans le 4-3-3 concocté par Thomas Tuchel. Et on a rapidement compris pourquoi. Outre son activité précieuse à la récupération, l’ancien Mancunien s’est distingué par son apport dans la zone de vérité, à l’image des occasions qui ont découlé de ses passes bien senties pour Angel Di Maria (24e) et Kylian Mbappé (45e). Un peu moins en vue offensivement après la pause, il a été remplacé par Julian Draxler (72e).Marquinhos a une nouvelle fois tenu son rôle de sentinelle à merveille, soulageant sa défense grâce à son jeu de tête et s’appuyant sur sa qualité de passe pour alerter ses attaquants. Buteur en quart puis en demie, le Brésilien aurait pu récidiver s’il n’avait pas été mis en échec par Manuel Neuer (70e).Sa perte de balle dangereuse après quelques secondes de jeu seulement (1ere) aurait pu inquiéter certains de ses supporters. Sauf que Leandro Paredes, s’il n’a certes pas survolé cette finale, a malgré tout livré une copie cohérente. L’ex-Zénitien n’a pas ménagé ses efforts au milieu et a notamment délivré deux ouvertures lumineuses à l’attention de Kylian Mbappé (13e, 15e). Remplacé par Marco Verratti (65e).Des trois éléments du trident offensif parisien, c’est lui qui, en fin de compte, a le moins déçu. Fidèle à lui-même, Angel Di Maria n’a pas raté grand-chose, distillant par exemple un très bon centre à ras de terre en direction de Marquinhos (69e). Il avait néanmoins gâché une belle opportunité au préalable, ce qui ternit quelque peu sa note. Remplacé en fin de partie par Eric Maxim Choupo-Moting (80e).Longtemps, probablement, Kylian Mbappé repensera à cette énorme occasion, à cette reprise du droit plein axe et beaucoup trop molle pour mettre Manuel Neuer en danger (45e). C’est un fait, le champion du monde 2018 a raté son match, faisant trop rarement la différence balle au pied et ne trouvant presque jamais son acolyte Neymar dans de bonnes conditions. Neymar et Mbappé sont passés à côté: Les notes du PSG contre le BayernSi Kylian Mbappé est passé au travers, que dire de Neymar ? Sur une autre planète depuis le début du « Final 8 », l’ancien Barcelonais est brutalement redescendu sur terre ce dimanche. Il a buté sur Manuel Neuer dans une position pourtant intéressante (18e) et n’a, en fin de compte pas eu d’autre occasion notable. On l’attendait encore davantage une fois que le PSG s’est retrouvé mené au score, et il n’a pas non plus été en mesure d’insuffler un vent de révolte dans les rangs parisiens. L’étincelle aurait pu, aurait dû venir de lui. Mais d’étincelle, il n’y eut guère…