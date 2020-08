Ligue des Champions: Robert Lewandowski termine roi des buteurs

39 ' GOOOLLAZOOOOOO Une superbe action entre Salah et Firminooo pour la conclusion du GUINÉAN INIESTA NABY KEÏTA Curtis Jones est incroyable sur la pelouse. Il va à coup sûr être un élément important de l'effectif cette saison. Liverpool 2-0 Stuttgart #LIVSTU #LFCPreSeason pic.twitter.com/z5Zb7LH6C5 — Liverpool FC🔴 (@LFCAfriqueFR) August 22, 2020

Plusieurs ambassadeurs africains ont brillé de mille feux ce weekend et ont été décisifs avec leurs clubs.Profitant de la trêve, Liverpool a disputé un match amical contre Stuttgart. Le club de la Mersey s'est imposé 3-0 en amical. Naby Keita a contribué à cette victoire en inscrivant le deuxième but du club des Reds.Buteur lors du dernier match de son équipe Beijing Guoan, Cédric Bakambu a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets contre Shanghai SIPG FC6 dans le cadre de la 6e journée du championnat chinois. L'international congolais Cédric Bakambu est en forme en ce début de saison en Chine. L'ancien attaquant de Villarreal a ouvert le score pour son club, à la 14e minute. Malheureusement le but du congolais n'a pas éviter la défaite de Beijing Guoan 2-1. Le Léopard a inscrit son 2e but de la saison.Ismaël Traoré, le défenseur et capitaine d'Angers, a inscrit le premier but de la saison en Ligue 1, samedi sur la pelouse de Dijon. A jamais le premier. En ouvrant la marque pour Angers sur la pelouse de Dijon après 23 minutes de jeu ce weekend , Ismaël Traoré a ouvert le compteur but de la saison en Ligue 1. Après le poussif nul inaugural entre Bordeaux et Nantes (0-0), c'est donc un défenseur qui fait enfin parler la poudre. L'international ivoirien a fait mouche en reprenant avec sans froid et maîtrise une frappe de Sada Thioub repoussée par la base du montant dijonnais. Capitaine du SCO, le joueur de 34 ans n'avait plus marqué en Ligue 1 depuis le 20 octobre 2018, et un déplacement à Reims (1-1).Reims a été contraint au partage des points avec l’AS Monaco (2-2) à l'occasion de la journée inaugurale de la Ligue 1. El Bilal Touré, jeune attaquant international malien, passeur décisif sur le premier but, a inscrit le second but de du club rémois. El Bilal Touré a cédé sa place à la 60’Moussa Koné a été l'un des artisans de la large victoire de Nimes contre Brest dans le cadre de la 1ere journée de la Ligue 1. L'international a inscrit le 4e but de son club à la 82e minute.Recrue phare de Lens pour son retour en Ligue 1, Gaël Kakuta a brillé dès son premier match avec les sang et or. L'international congolais a trouvé le chemin des filets en transformant un penalty à la 11e minute. Malgré le but du Léopard le promu n'a pas éviter la défaite face à Nice 2-1.A lire aussi >> La FIFA recadre la Fédération ivoirienne dans l'affaire Drogba