Ligue des Champions CAF: le classement des buteurs à l'issue de la phase de poules

La Coupe du monde militaire de football féminin ne se tiendra plus au Cameroun. Le pays des Lionnes Indomptables a pris la résolution de ne pus abriter cette compétition, qui aura lieu en juin prochain. La raison de ce désistement ? Des contraintes financières liées déjà à ‘organisation du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2020. Et aussi, aux préparatifs de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021. C’est en effet dans une correspondance adressée au président du Conseil International du Sport militaire, que le ministre camerounais chargé de la Défense évoque les contours d’un tel désistement. « J’ai le regret de vous annoncer que le Cameroun se retire de l’organisation de cette compétition qui devrait se tenir du 20 juin au 07 juillet 2020 à Yaoundé ». En effet écrit le ministre Joseph Beti Assomo, « les contraintes financières que nous imposent l'organisation du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) en avril 2020 et le rapprochement de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en janvier 2021 au lieu de juin de la même année, ne nous permettent pas, en dépit de notre engagement et de notre enthousiasme, d'organiser sereinement cette compétition internationale ». Et de regretter « les désagréments engendrés et restons fermement attachés aux idéaux de paix et de solidarité prônés par le CISM ».