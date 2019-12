Ligue des Champions : Borussia Dortmund - PSG en 8eme de finale… Les réactions des Parisiens

Le PSG a hérité lundi du Borussia Dortmund lors du tirage au sort des 8emes de finale de la Ligue des Champions. Présent sur place à Nyon, Leonardo a réagi à cette double confrontation à venir en février et mars.

Leonardo : « Il faut être bien au bon moment »

C’est toujours difficile. Si c’était une autre équipe, peut-être que le discours serait le même. Quand on parle d’un 8eme de finale de Ligue des Champions, tu peux tomber sur n’importe quelle équipe et c’est compliqué. Il y a des choses très positives d’un autre côté. Le Borussia est une équipe qui joue. On a un coach qui connait très bien l’ambiance, l’équipe. Même là, il y a du positif et du négatif, parce que ce sera spécial pour lui là-bas. Nous aussi sommes à la recherche d’un jeu encore plus offensif. Il peut tout se passer. C’est vrai que le scénario est bon.est devenu un grand coach au Borussia, la complicité existe. Après, on parle avant le match des histoires individuelles. Mais à la fin, c’est le PSG contre le Borussia.Normalement en Ligue des Champions, tu as des espaces. On peut parler de l’Atlético Madrid, qui a un bloc défensif important. Mais quand même c’est une équipe qui doit proposer du jeu pour arriver en finale comme ça lui est arrivé ces dernières années. Nous et le Borussia avons la tendance à être très offensifs. Ça peut être très bien pour le spectacle.Il faut gérer aussi. On ne parle pas du championnat, il y a deux matchs, il faut gérer un résultat, avoir une bonne lecture du match. Il faut être bien au bon moment. On parle maintenant, mais on va jouer dans deux mois. Il y a un espace très important entre les matchs aller et retour. Il faut tout gérer, tous les petits détails qui vont nous amener à avoir un bon résultat.