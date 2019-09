Ligue des Champions : 131 matchs et un record pour Benzema !

Très heureux du match de son équipe mercredi soir, Thomas Tuchel a analysé la victoire du PSG contre le Real Madrid en conférence de presse (3-0).

Je n’ai pas le même avis. On peut mieux jouer que contre Strasbourg, mais les circonstances sont différentes et on doit l’accepter. Tout dépend ce qu’on attend de l’équipe. J’ai vu des choses positives sur certains matchs, sans but encaissé, comme ce soir (mercredi). On a contrôlé des matchs, mais c’est normal qu’on ait un peu de temps pour améliorer notre niveau. L’an dernier, avant un grand match contre Liverpool, on joue mal face à Bordeaux. Aujourd’hui, c’était nécessaire de jouer à un haut niveau. L’équipe a fait ça avec une grande performance. On a été complet et je suis heureux. Je regarde l’équipe chaque jour, ils sont prêts pour travailler.

Ça montre aussi que la pression pour les autres n’était pas trop grande. Ça peut aussi aider ces joueurs. On est sans doute pas les favoris sans Kylian (Mbappé), Edi (Cavani) ou Ney. On ne peut pas jouer sans les trois, sauf si tout le monde donne tout. On a une grande équipe, avec plus de personnalité. Mais on a besoin de tous les joueurs, j’ai eu du mal à trouver seize joueurs ce soir. La concurrence est nécessaire pour obtenir les meilleures performances.

On ne peut pas être surpris par Angel. Il est capable de réaliser des performances comme ça. Ce soir, il a été exceptionnel avec son pied gauche. C’est clair. Il est toujours décisif avec nous, mais contre le Real Madrid, il a aussi été humble et fort défensivement. Il a beaucoup couru, est resté proche de Bernat. Nous sommes heureux de le voir prendre ses responsabilités.

Comment jugez-vous le match d'Idrissa Gueye au milieu ?

C’est le type de joueur qui nous manquait. C’est une machine, il n’arrête jamais de courir, il gagne des duels. Contre le Real Madrid, c’était super important. C’était le bon mix avec Marquinhos et Verratti. Les trois ont fait un grand match, ils sont vraiment fatigués. C’était bien.