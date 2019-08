Ligue 2 : Premier revers de la saison pour Lens

Lens a chuté à domicile contre Le Havre ce samedi après-midi (1-3). C’est le premier revers de la saison pour le RCL, qui voit son adversaire du jour grimper sur le podium.

Lens rate le break

Le show Kadewere

Au lendemain des victoires de Lorient et de Clermont, Lens devait s’imposer à domicile face au Havre pour rester collé aux deux leaders de Ligue 2. Raté.Car dans le premier acte, les joueurs de Paul Le Guen ont souvent dû s’en remettre à Gorgelin pour ne pas sombrer. Sans être très séduisants, les Lensois se sont procurés les meilleures occasions, notamment par Sotoca, très en vue mais pas assez efficace dans le dernier geste ou alors vaincu par un excellent portier havrais. Perez, lui aussi, a fait passer un frisson dans les tribunes de Bollaert, mais sa frappe n’a pas accroché le cadre (36eme).Après une touche longue de Michelin, le milieu belge a profité d’une déviation de la tête de Sotoca pour tenter sa chance de volée et surprendre Gorgelin (46eme). Après avoir pris l’avantage, Lens aurait pu faire le break, mais Mendy et Sotoca ont échoué dans leurs tentatives. Le Havre a alors profité de ce sursis pour se relancer. Les Normands ont poussé mais ont longtemps été très brouillons dans la surface lensoise. Ils ont fini par régler la mire, sous l’impulsion du meilleur buteur du championnat Kadewere. Servi à merveille par Thiaré face au but,Un but qui a clairement fait prendre l’ascendant au HAC. Les visiteurs auraient dû bénéficier d’un penalty après une main de Gillet dans la surface, mais ils ne se sont pas attardés sur ce fait de jeu et ont continué de mettre le RCL sous pression dans sa moitié de terrain., sa sixième réalisation de la saison en quatre journées. Pour couronner le tout, Bese a marqué de la tête sur corner, en profitant d’une mauvaise sortie de Leca (84eme). C’est le premier raté de Lens cette saison en Ligue 2.