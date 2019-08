Ligue 2 : Lorient toujours en tête

D'après Mundo Deportivo, Philippe Coutinho pourrait finalement atterrir au Bayern Munich cet été. Un accord de principe entre le FC Barcelone et le Bayern aurait été trouvé pour la cession du Brésilien qui était annoncé comme monnaie d'échange pour le retour de Neymar (PSG) au Barça.

💣💣 Principio de acuerdo con el Bayern para la cesión de Coutinho

Guillermo Amor (dirigeant Barça) confirme un "début d'accord avec le Bayern Munich" pour le prêt de #Coutinho

Dans le groupe retenu par Ernesto Valverde pour affronter l’ Athletic Bilbao ce vendredi soir (21h00), Philippe Coutinho ne sera pas sur la pelouse de San Mamés. Le Brésilien n’est d’ailleurs même pas sur la feuille de match. Et pour cause, Mundo Deportivo annonce un accord de principe entre les Blaugrana et le Bayern Munich pour un prêt de l’ancien joueur de l’Inter Milan et de Liverpool. Une information déjà sortie jeudi paret donc confirmée par le quotidien catalan. Sur les ondes de Movistar, Guillermo Amor, dirigeant du club, a avoué « un début d'accord avec le Bayern Munich ». Une annonce officielle mais loin de l'accord total alors que Coutinho est attendu dès dimanche en Bavière d'après les médias allemands.Mais une chose est sûre, cet accord vient mettre un sérieux coup d’arrêt à un possible retour de Neymar au Barça. En effet,La réunion prévue samedi entre Leonardo et une délégation catalane risque de prendre un nouveau virage. Sans la caution Coutinho, le Barça va désormais devoir trouver une nouvelle stratégie pour faire plier le PSG et vont donc maintenant offrir de nouveaux joueurs (Semedo, Rakitic) alors qu' Ousmane Dembélé a fait part de son envie de poursuivre sur les bords de la Méditerranée. Ce nouvel épisode dans la saga Neymar ouvre peut-être un peu plus les portes d'une offensive du Real Madrid