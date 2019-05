Ligue 2 : Lens s'accroche à son rêve

Homme providentiel du Football Club de Toulouse en Ligue 1 cette saison, Max Alain Gradel réalise sa plus belle saison depuis 2015. Auteur de 11 buts et 8 passes décisives, l’attaquant des Eléphants est impliqué dans plus de 50% des buts de du club de la ville rose. Une performance qui n’a pas échappé à l’œil des experts du ballon rond.Crystal Palace termine à la 12è place de la Premier League cette saison. Une position que le club londonien doit à Wilfried Zaha. Meilleur buteur de l’histoire du club anglais, l’attaquant des Eléphants est apparu à 34 reprises sous le maillot des Eagles et a inscrit autant de buts qu’il n’a délivré de passes (10). Des statistiques qui affolent le marché européen des transferts. Mais également la très sélective attention des observateurs ivoiriens. Soulignons que Wilfried Zaha est le lauréat du prix sport-ivoire 2018.Loin des feux de la rampe de son exil chinois en 2016, Gervinho a retrouvé des couleurs cette saison avec Parmes. Titularisé à 26 reprises en Serie A, le champion d’Afrique 2015 a à son actif 10 buts et 4 passes décisives. En dépit de son absence lors des éliminatoires de la CAN 2019 des Eléphants, le double lauréat du Prix Sport Ivoire (2010 et 2011) semble avoir les arguments pour accrocher un troisième prix de meilleur footballeur ivoirien.Homme des grandes soirées en Ligue des Champions avec 3 buts en 5 matches, Maxwel Cornet moins régulier en Ligue 1 a totalisé 5 réalisations et autant de passes décisives. En coupe de France, l’Eléphant a trouvé la mire à 2 reprises en 4 apparitions. Avec un cumul de 12 buts et 8 passes décisives, l’ancien messin à l’étoffe pour prétendre au graal du meilleur ivoirien de la saison.Méconnu du rivage footballistique ivoirien, Dosso Abou s’est illustré au cours de la saison 2018-2019. Excellent tant sur le plan défensif qu’offensif, le latéral droit de la Société Omnisports de l’Armée a inscrit 4 buts des 38 inscrits par la SOA dont 3 sur coup franc. Il fut l’un des grands artisans du sacre des Sodjas en MTN Ligue 1.Six fois meilleur joueur Lillois du mois, deux fois meilleur joueur UNFP, meilleur joueur de la saison de Lille, onze majeur du championnat de France, Prix Marc Vivien-Foé, tel se décline l'éloquent bilan des trophées de Nicolas Pépé en cette saison de Ligue 1. Auteur d’une magnifique saison, Pépé a fait trembler les filets à 22 reprises, et a distillé 11 passes décisives. Finaliste du Prix Sport Ivoire 2018, le deuxième meilleur buteur de la Ligue 1 se positionne comme le grandissime favori pour la palme du meilleur joueur ivoirien de la saison 2019.Revenu de prêt (Sochaux), Méïté Yakou fut l'un des architectes du maintien de Reading FC en Championship. Avec dans son escarcelle 12 buts et 1 passe décisive, le néo Eléphant a récolté le soulier d'or du club et le trophée du meilleur joueur décerné par le vice-président. Un doublé historique couronnant sa meilleure saison depuis son départ du PSG, son club formateur, qui fait de lui un des sérieux candidats pour le Prix Sport Ivoire 2019. A côté des autres monstres pour sa première nomination.Dans l’ombre des plus connus, Eddy Harlem Gnohéré fait feu de tout bois en Roumanie. Echappant longtemps aux radars des observateurs locaux, Gnohéré revendique 15 buts et 2 passes décisives, sous les couleurs du Steaua Bucarest. En 29 matches, il a égalé son record de l’exercice écoulé. De quoi se mettre juste derrière Nicolas Pépé (20 buts) au classement des buteurs ivoiriens expatriés, et prétendre au titre de meilleur footballeur ivoirien de la saison.Mohamed Sylla est apparu au grand jour cette saison. Meilleur buteur de l’exercice 2018-2019 selon la Ligue Professionnelle de Football avec 12 buts, l'attaquant du Sporting Club de Gagnoa a porté le club en difficulté avec ses ambitions africaines. Son exercice le plus abouti clairement. Une énorme échéance qui lui vaut cette nomination pour le Prix Sport Ivoire 2019.Attaquant à l'expérience avérée, Anicet Oussou Konan a été l'homme plus de FC San Pedro. Après avoir porté les Pétrussiens sur les épaules jusqu'aux portillons des phases de poules de la coupe CAF, le buteur venu du centre de la Côte d'Ivoire réussi une saison flamboyante. Avec dans sa besace 12 réalisations également, l'ancien Espérantiste est le grand orfèvre de la place de vice-champion et la coupe nationale cueillies par le FC San Pedro. Sa place dans les 13 nominés du prix sport ivoire est loin d'être volée.Maillon fort de la structure défensive d’Amani YAO, Wonlo Coulibaly a connu ses premières heures en équipe national de Côte d’Ivoire. Remplaçant de Serge Aurier lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019, la latéral gauche des jaune et noir a crevé l’écran. Un gros exercice de l'ancien du CO Korohgo et de l’AS Tanda, qui le hisse dans la très sélective liste des nominés du prix Sport ivoire. Cela, pour la seconde fois consécutive.Arrivé cette saison en MTN Ligue 1 avec la formation du Racing Club d’Abidjan, Ouattara Brahima s’est illustré de fort belle manière. C’est en partie grâce à sa grande forme, si les Lions de Yopougon ont terminé à la 4è place de la MTN Ligue 1. Meilleur Joueur AFI et Lion du mois de Février, Ouattara Brahima voit ainsi inscrit son nom sur la liste des nominés du Prix Sport Ivoire 2019.Troisième nominé issus du bastion défensif avec Coulibaly Wonlo et Abou Dosso, Cheick Comara a le profil du meilleur défenseur central ivoirien de la saison. Immense au sein de la charnière centrale du WAC, Comara fait partie des clés de l'éblouissante saison wydadiste. Leader de la Botola Pro (virtuel champion consécutif) et finaliste de la CAF Ligue des Champions, le club marocain doit fière chandelle à l'ancien roc de l’AFAD (29 matchs, 1 but et 1 Passe décisive). D'ailleurs, le défenseur de 25 ans pressenti pour la CAN 2019 aura son mot à dire à la 12e édition du prix Sport Ivoire.