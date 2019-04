Ligue 2 : Le Stade Brestois met un pied en L1

Au lendemain de l’officialisation de la montée en Ligue 1 du FC Metz, le Stade Brestois s’est rapproché d’un retour dans l’élite lui aussi.

Seuls les play-offs peuvent sauver Lens

A domicile, dans le choc de cette 35eme journée de Ligue 2, les Bretons ont dominé Lens et ont ainsi enchaîné un cinquième succès d’affilée en championnat (2-0). Une dynamique très positive qui leur permet de garder un solide matelas de sept points d’avance sur Troyes, qui termine la saison à toute allure. Une victoire à Béziers vendredi prochain (ou un nul si Troyes ne gagne pas) mettra fin au suspense. A trois journées de la fin, on ne voit pas comment le club aubois pourrait être privé d’une grande fête. Surtout que les planètes semblent parfaitement alignées pour le club finistérien. Ce samedi, Brest aurait dû concéder l’ouverture du score face à Lens. Les Nordistes sont rentrés dans leur match tambour battant et ont mis la défense locale au supplice. Larsonneur, auteur d’un superbe arrêt sur une demi-volée d’Ambrose (11eme), a ensuite empêché Mesloub de marquer de loin (12eme). Puis c’est le poteau qui est venu sauver le gardien brestois sur une tentative de Centonze (14eme). Juste après la sortie sur blessure de Leca, Larsonneur a encore fait des merveilles en fermant son angle face à Gomis (23eme).A force de rater des occasions, le RCL a été sanctionné. Dans la surface, Court a pris le meilleur sur Duverne avant de tromper Vachoux du pied gauche (35eme). Ce même Court qui, juste avant la mi-temps, a parfaitement lancé Autret dans le dos de la défense visiteuse. L’ancien Lensois ne s’est pas fait prier pour crucifier son ex-club (45eme). Avec deux buts d’avance, les joueurs de Jean-Marc Furlan ont pu voir venir tranquillement. Ils ont aussi constaté que le manque de réussite des Lensois n’avait pas changé en deuxième période, à l’image de cette demi-volée de Mesloub non-cadrée (51eme). Rageant pour des Sang et Or qui voient la montée en Ligue 1 s’éloigner. Heureusement pour eux, le Paris FC n’a pris qu’un point vendredi à Clermont (1-1), laissant la 5eme place qualificative pour les play-offs à seulement deux longueurs. Mais il ne faudra plus compter que sur cette 5eme place pour vivre une fin de saison haletante du côté artésien. Car devant, Lorient, en cas de victoire contre Auxerre lundi (20h45), pourrait compter six points d’avance. Le Havre, battu à Châteauroux vendredi (1-0), profite de son côté de cette défaite lensoise pour rester dans la course aux play-offs.