Ligue 2 : Le Havre fait plier Guingamp

En conférence de presse avant le match entre le Real Madrid et le PSG en Ligue des Champions, Thibault Courtois a admis avoir eu des contacts avec le club parisien par le passé.

Courtois se donne le droit de changer d'avis en fin de carrière

Thibaut Courtois (27 ans) au lieu de Keylor Navas ? Cet été encore, la valse des gardiens de but n'a pas connu de temps mort. Le Paris Saint-Germain a eu son mot à dire et de nombreux noms ont circulé du côté du club de la Capitale. Si Alphonse Areola est parti en prêt du côté du Real Madrid,, pour s'engager en faveur des doubles champions de France en titre, en Ligue 1. Les années précédentes, d'autres noms de portiers avaient également circulé à Paris. Et ce n'est donc visiblement pas Thibaut Courtois qui va démentir. Le dernier rempart madrilène, présent en conférence de presse ce lundi, a admis avoir eu des discussions avec le PSG, en 2018, soit juste avant son arrivée du côté de l'Espagne.A l'époque, l'international belge évoluait alors sous les couleurs de Chelsea, mais souhaitait quitter le club et également la Premier League. Mais son choix s'était déjà porté sur Madrid, où il avait déjà évolué dans le passé, en prêt, du côté de l'Atlético. Courtois voulait tout simplement se rapprocher de sa famille, restée vivre en Espagne. « J'ai beaucoup de respect pour Paris. C'est vrai que quand j'étais à Chelsea, les dirigeants ont pris contact avec mon agent. Mais moi, je voulais retourner à Madrid. Pour le futur, on ne sait jamais car le PSG est un grand club, mais là je suis très heureux à Madrid et je ne pense pas bouger », a-t-il confié.En attendant, le Real Madrid accueille le Paris Saint-Germain, ce mardi soir (21h00), dans le cadre de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. En jeu ? Une qualification pour les huitièmes de finale de la C1 mais également, et pourquoi pas, la première place de la poule A. L'occasion aussi pour les deux gardiens de but, autrefois coéquipiers, de vivre un duel à distance, en quelque sorte.