Ligue 2 : Caen veut se renforcer en attaque

Leonardo dans le #LateFC sur CANAL+SPORT : "Neymar ? Aujourd'hui, il n'y a pas d'accord (...) Il est en contrat avec nous (...) La proposition a été claire."#FCMPSG pic.twitter.com/t2ClfnzAS6 — Late Football Club (@LateFootClub) 30 août 2019

LEONARDO : « IL S’EST PASSÉ DES CHOSES QU’ON CHERCHE À RÉGLER »

🚨 Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain s'exprime au micro de @lachainelequipe sur le cas Neymar🚨 🗨️"On a toujours dit qu'en cas de proposition satisfaisante, il allait partir, mais ce n'est pas arrivé" 🤔 pic.twitter.com/ORZNeYIQom — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) 30 août 2019

LEONARDO : « DEMBÉLÉ A SU QU’IL DEVAIT PARTIR PEUT-ÊTRE LE 27 AOÛT »

Notre position a toujours été claire. Ils ont toujours su ce qu’on voulait. La première fois qu’on a eu une proposition écrite, c’était le 27 août. On était ouverts à parler avec d’autres joueurs pour faire l’opération. On n’a jamais eu un accord écrit par rapport à nos conditions. Il n’y a pas d’accord aujourd’hui. Ça dépend de Barcelone.On est à trois jours de la fin du Mercato, il y a une deadline naturelle. On était ouverts.Sa position a toujours été claire, et la nôtre aussi. Il est en contrat avec nous. Tout le monde qu’était dedans la négociation connaissait notre position. On se parle, on sait tout.Neymar est un joueur extraordinaire. Je ne le connaissais pas avant. Avec le temps, j’apprécie aussi sa manière d’être. C’est un bon garçon, c’est un joueur très connu et important. On doit avoir une relation pour avoir le meilleur de lui et il faut dire la vérité, cette relation n’est pas la plus tranquille qui existe. Elle est compliquée, il s’est passé des choses qu’on cherche à régler. On a ouvert la possibilité de son départ, seulement à nos conditions, qui ne sont jamais arrivées.On n’a rien prévu.Beaucoup de clubs ont fait des opérations en début de Mercato et après c’était plus difficile d’avoir les moyens.Dembélé a su qu’il devait partir peut-être le 27. C’est compliqué. Il y a eu des réactions publiques, mais on n’avait pas d’accord avec Barcelone pour savoir si le joueur était d’accord ou pas. Si on n’a pas d’accord avec le club, on ne peut pas partir sur une négociation avec les joueurs inclus.Honnêtement on a eu beaucoup de conservations avec des clubs qui ont des situations à régler. C’est un peu lourd, compliqué, on parlera de ça tranquillement. La condition de son départ était liée à un remplaçant dedans et peut-être d’autres joueurs pour compléter le montant exigé. On a toujours essayé d’avoir dans l’effectif des autres équipes des joueurs qui pourraient nous intéresser.