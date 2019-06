Ligue 2 : Ça bouge à L'ESTAC

Les champions d’Afrique démarrent par un succès convaincant !

Le Ghana contrarié par le Bénin malgré les frères Ayew

Trop occupés ou pris par des obligations pour suivre lamardi ? Pas d’inquiétude,a sélectionné pour vous le meilleur de la journée du. Au menu de cette cinquième levée de la grande messe du football africain, deux scintillantes affiches qui ont mis aux prises leet lamais également leet le. Voici ce qu’il fallait retenir. A lire aussi >> CAN 2019: résultats et classements à l'issue de la 1ère journée Les Champions d’Afrique tiennent leur rang ! Après avoir brandi la menace d’une grève pour une énième histoire de primes , lesont bien débuté leur Coupe d’Afrique des Nations. Ils se sont logiquement imposés face à la(2-0) pour le premier match du groupe F. Il a toutefois fallu attendre l’heure de jeu pour que les Camerounais fassent la différence. Le salut est venu d’un corner derepris parde la tête (1-0, 66eme). C’était trois minutes avant le but du break, signé, tout juste entré en jeu (2-0, 69eme). Un coaching parfait de, qui venait aussi de lancer, à l’origine de l’action depuis son côté gauche.Avant ce dénouement heureux, leavait globalement maîtrisé son sujet, sans pour autant se montrer particulièrement dangereux. Il a même fallu attendre le début de la deuxième période pour qu’, titulaire et capitaine, ne se crée une première vraie occasion (50eme). A force de ronronner, les Camerounais auraient même pu se faire piéger, le milieu guinéen(12eme) ou(64eme) ratant de peu le but d’. Même à, lesn’ont pas lâché le morceau et ont touché le poteau par(74eme). Mais la 118eme nation au classement FIFA, qualifiée pour sa deuxième phase finale de CAN consécutive, devra encore attendre pour décrocher la première victoire de son histoire dans la compétition. En revanche, lefait déjà un pas vers les 8emes de finale, avant d’affronter successivement lepuis ledans ce premier tour. D’où l’importance de monter en puissance.Les frèresn’ont pas suffi aupour débuter la Coupe d’Afrique des Nations 2019 par un succès. Lesont concédé mardi le nul contre lepour leur entrée en lice dans le groupe F (2-2), malgré des buts d’et de. Ils ont payé l’expulsion sévère deen début de seconde période (54eme) pour un deuxième avertissement distribué par l’arbitre en raison d’un supposé gain de temps. Lese retrouve ainsi sous pression avant d’affronter lesamedi pour son deuxième match du premier tour. S’il pourra regretter ce fait de jeu qui l’a contraint à jouer en infériorité numérique pendant près de 40 minutes, il est aussi tombé sur une solide équipe béninoise.Pour preuve, c’est même la formation dequi a ouvert le score, sur un contre-éclair conclu avec un peu de réussite par le vétéran(0-1, 2eme). Les Ghanéens n’ont toutefois pas douté et ont recollé immédiatement au score grâce à(1-1, 9eme). Pour passer devant juste avant la pause par l’intermédiaire de son frère, accrocheur puis chirurgical dans la finition (2-1, 42eme). Les’imaginait avoir fait le plus dur jusqu’au carton rouge infligé à. Cet événement a relancé les Ecureuils, qui ont égalisé pard’une belle talonnade (2-2, 63eme). Les deux équipes ont ensuite tenté de faire la différence. Sur des tirs de loin pour le, maisles a sortis avec talent (63eme, 71eme). Sur une tête depour le, mais l’ancien Montpelliérain n’a pas trouvé le cadre (90eme).