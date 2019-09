Ligue 1 : Un retour à un championnat avec 18 participants ?

Réélu à la présidence de l’ECA (Association des clubs européens) lors de l’assemblée générale qui s’est tenue en début de semaine, Andrea Agnelli veut toujours réformer le calendrier européen.



Andrea Agnelli reelected ECA Chairman following constitution of new Executive Board at 23rd #ECAGeneralAssemblyhttps://t.co/k41SWVQCKu

— ECA (@ECAEurope) September 10, 2019

La réforme de la Ligue des Champions qu’il portait a pris du plomb dans l’aile ces dernières semaines mais. « Nous devons trouver une solution d’ici 2022 », a-t-il déclaré mardi en conférence de presse. Selon L’Equipe,C’est déjà le cas en Bundesliga , et c’est un modèle qu’Agnelli voudrait voir imposer dans toutes les divisions d’élite en Europe. Enlever deux équipes par championnat, et donc quatre matchs par saison, permettrait de libérer de la place sur le calendrier pour organiser plus de rencontres européennes.Se doutant de l’opposition que susciterait une telle réforme, le président de l’ECA aurait demandé à l’UEFA d’imposer cette règle, même s’il l’a démenti lors de son passage devant la presse, mardi à Genève.Plusieurs fois ces dernières années, l’hypothèse d’un retour à 18 a déjà été évoquée, surtout pas les grosses écuries, afin de réduire le partage des droits TV. Mais les « petits » clubs, solidaires, ont toujours fait barrage à ce retour en arrière.