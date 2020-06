Ligue 1 : Trois présidents dénoncent l'arrêt de la saison

Liverpool revient à la charge pour Ousmane Dembélé

Manchester United prolonge le prêt d’Odion Ighalo

Arsenal propose un nouveau contrat à Aubameyang

L'AC Milan met les barbelés pour Ismaël Bennacer

Le Joseph Lopy de retour à Sochaux

Il a beau être forfait jusqu'à la prochaine saison après son opération de la cuisse droite, Ousmane Dembélé serait ardemment courtisé par les plus grosses écuries européennes. En effet, et d’après les informations du très sérieux quotidien anglais Daily Mail , les dirigeants de Liverpool envisageraient, sur les recommandations de leur manager Jurgen Klopp, la possibilité de recruter la pépite du Barça lors du prochain mercato. Le technicien des "Reds" apprécie le prodige franco-malien de 23 ans depuis son passage au Borussia Dortmund (2016-2017) selon le média anglais. Le coach allemand redouterait un départ dans sa ligne de front et voudrait anticiper toute défection éventuelle avec un renfort de poids. Le Daily Mail évalue l’offre des Reds à 55 millions d’euros. Une coquette somme qui pourrait satisfaire les exigences du Barça selon la publication britannique.Odion Ighalo n’aura pas à retourner en Chine en cette période estivale. Prêté pour une durée de cinq mois par Shanghai Shenhua à Manchester United, l’attaquant nigérian craignait de devoir retrouver son club propriétaire dès ce mois de juin et après seulement huit matches disputés avec l'équipe Red Devils. Un accord a toutefois été trouvé ce lundi entre les différentes parties concernées pour une prolongation de cette pige. L’ex-joueur de Watford restera à Old Trafford jusqu’en janvier 2021.Pierre-Emerick Aubameyang pourrait poursuivre son parcours à Arsenal. Alors qu’il était fortement pressenti pour bouger cet été, et à un an de l’expiration de son bail, l’international gabonais se serait vu offrir un nouveau contrat de la part des responsables londoniens. C’est ce que révèle le Daily Star ce lundi. Mesurant le fait que le marché des neuf va être très compliqué durant la prochaine fenêtre de mercato à cause de la crise liée au Covid-19, la direction des Gunners se serait donc résolue à conserver son buteur trentenaire. Les détails de cette offre n’ont pas fuité pour l’instant. La balle serait donc dans le camp du capitaine des Panthères du Gabon. À lui de décider quelle suite veut-il donner à sa carrière.L’excellent milieu algérien Ismaël Bennacer arrive au terme de sa première saison à l’AC Milan. Et, il y a fort à parier qu’il y en aura une deuxième pour lui. Très convaincant sous la tunique rossonerra, le meilleur joueur de la CAN 2019 a été jugé intransférable par la direction du club et surtout par le futur patron du secteur sportif, l’Allemand Ralf Rangnick. Des rumeurs d’un retour en France ont circulé pour l’ancien joueur de Tours, avec un intérêt supposé du PSG à son endroit, mais il n’est pas question de le laisser filer d’après ce que fait savoir La Gazzetta dello Sport. Et ce, quelle que soit la somme qui pourrait être proposée pour ses services lors du prochain mercato.Les "Lionceaux" rapatrient le "guerrier sénégalais", Joseph Lopy. Le milieu de terrain des "Lions de la Téranga" quitte l’ US Orléans , reléguée en National, pour le FC Sochaux-Montbéliard , le club de ses débuts en Europe. Un contrat de trois ans y attend l'enfant de Ziguinchor, a annoncé ce lundi l'écurie française, entraînée par son illustre compatriote Omar Daf . Âgé de 28 ans, Lopy retrouvera ainsi dans le Doubs le milieu défensif sénégalais Ousseynou Thioune , passé comme lui par l’Institut Diambars. A lire aussi >> Guinée: Florentin Pogba débarque à Sochaux