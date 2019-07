Ligue 1 : Trapp devrait rester au PSG

La Confédération africaine de football (CAF) a décidé de maintenir les « décisions de l’arbitre » lors du match Maroc-Bénin et donc les « cartons jaunes et rouge reçus par votre joueur Khaled Adenon sont confirmés et le joueur est effectivement suspendu pour son prochain match », selon l'instance. A lire aussi >> CAN 2019 - Bénin : Un recours contre la suspension de Khaled Adénon Le sélectionneur des Écureuils, Michel Dussuyer a regretté cette absence lors de la conférence de presse d'avant match : "C’est un joueur qui va nous manquer parce que d’abord il a fait une très bonne CAN. C’est un joueur qui a beaucoup d’expérience et qui parlait avec ses partenaires. Khaled est très important pour l’équipe. Souhaiter encore collectivement que chacun relève son niveau de jeu pour compenser cette absence. Mounier revient et était était suspendu. On récupère des joueurs. J’ai beaucoup de regret par rapport à cette expulsion. J’ai pas l’habitude de revenir sur l’arbitrage mais j’ai beaucoup de regrets", a-t-il lancé dans des propos relayés par le site de la CAF. Les deux équipes vont s'affronter ce mercredi au stade 30 juin du Caire pour le compte des quarts de finale. A lire aussi >> CAN 2019 - Bénin : La suspension de Khaled Adénon confirmée