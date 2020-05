Ligue 1 : Toulouse conteste sa relégation devant les tribunaux

Dans un entretien accordé au magazine Le Score, l'attaquant de Monaco Islam Slimani est revenu sur la saison qu'il a pu vivre avec Monaco.

"Monaco ne m'a rien proposé pour le moment et je trouve cela logique"

"Leonardo Jardim m'a complètement libéré"

Islam Slimani le reconnait lui-même : du haut de ses 31 ans, il a certainement réussi sa saison la plus aboutie de sa carrière. Le prêt de l'international algérien, qui appartient à Leicester, a été une réussite sportive pour le club de la Principauté, malgré quelques zones d'ombre quant à son temps de jeu. Auteur de 9 buts et 8 passes décisives en 18 apparitions, le champion d'Afrique affiche même un ratio de tout premier plan. Sa connivence technique avec Wissam Ben Yedder a également été louée.Avec une valeur estimée à 10 millions d'euros, Islam Slimani garde une cote élevée. Le buteur algérien se dit prêt à rester à l'AS Monaco, mais le contexte actuel brouille les choses. « Le club (Monaco) ne m’a rien communiqué pour le moment et je trouve cela logique dans le contexte actuel. Personne ne peut prendre des décisions immédiates. En tout cas, mon contrat court encore jusqu’au 30 juin », a-t-il expliqué dans un entretien accordé au média Le Score. Alors que son nom est revenu à l'OM, le puissant buteur ne peut pas tirer de plans sur la comète. « Sincèrement, je ne sais pas. Il faut attendre l’été pour le savoir. La crise sanitaire liée au Covid-19 a tout paralysé. Actuellement, tous les clubs ont de gros problèmes de trésorerie. Il règne une grande incertitude par rapport au mercato. Il est impossible de prévoir ce qui va se passer ».Invité à évoquer également ses relations avec Leonardo Jardim puis Robert Moreno, Slimani a préféré éviter de parler de l'Espagnol en encensant son prédécesseur. «Lui, il m'a complètement libéré. Je ne pensais à rien d'autre que de m'amuser sur le terrain et aider mon équipe à aller de l'avant ». Enfin, l'international algérien a rendu hommage à son compère d'attaque Wissam Ben Yedder (18 buts cette saison, comme Kylian Mbappé). "On se comprend parfaitement. Ce n'est pas un secret. Le fait d'être entouré par les meilleurs joueurs facilite toujours les choses. Quand tu as à tes côtés un coéquipier comme Ben Yedder, tu dois avoir plus d'exigence envers toi-même pour être toujours à la hauteur".