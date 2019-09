Ligue 1 : Tameze buteur, Castelleto sauvé par la VAR

L’OGC Nice fait du surplace à la quatrième position du classement de Ligue 1. Auteur d’un début de match canon à Montpellier à l’occasion de la cinquième journée du championnat samedi, le Gym s’est incliné (2-1) devant la ténacité d’et ses partenaires. Alors qu’avait pourtant ouvert le score pour les Niçois dès la 34minute de la rencontre. Le hic ? La réponse du MHSC n’a pas mis du temps pour être servie. D’abord par Delort (37e) et enfin par Mollet (56e). Efficaces dans le dernier geste, les deux buteurs montpelliérains ont offert à leur club, sa deuxième victoire de la saison, après le succès acquis face à l’Olympique Lyonnais (1-0) le 27 août dernier.Dans les autres rencontres de cette cinquième journée de Ligue 1, Brest a dû s’en remettre à la VAR pour obtenir le nul (0-0) à domicile contre Rennes. Les Rennais, désormais deuxième au classement pensaient pourtant avoir marqué grâce à Raphinha, qui avait profité d'un choc entre le gardien brestois Larsonneur et son défenseur camerounaispour pousser le ballon dans le but vide à la 68minute de la rencontre. Mais la célébration des visiteurs va être de courte durée puisque l’arbitre, Clément Turpin va annuler le but en revenant sur une faute deaprès avoir fait appel à la VAR. La contestation des Brestois a payé. Même si elle coûte de sérieux points à leurs adversaires.