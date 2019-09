Ligue 1 : Stéphane Bahoken déboque enfin son compteur

L’attente a été longue. Mais la persévérance a payé. Après trois matchs de championnat compliqués, Stéphane Bahoken a enfin ouvert son compteur but. En déplacement à Lille vendredi, à l’occasion de la cinquième journée de Ligue 1 de France, l’attaquant international camerounais de 27 ans a inscrit l’unique but d’Angers, battu 2-1. Sur sa seule véritable opportunité de la rencontre, celui qui a inscrit 11 réalisations la saison dernière sous le maillot angevin, a profité d’une bonne passe d’Alioui pour se mettre en évidence et réduire l’écart au score (2-1, 87).Mais le but qui a été validé après que l’arbitre ait recouru à l’assistance vidéo n’a malheureusement pas empêché son club et lui, de perdre la partie et de concéder leur deuxième défaite après le naufrage à Lyon (6-0). Au classement, Angers descend à la cinquième place, au profit de Lille, son bourreau de la soirée.