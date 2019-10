Ligue 1 : Stéphan reconnait que Rennes est dans le dur

Julien Stéphan n’a pas nié que le Stade Rennais était dans le dur après la défaite contre Reims dimanche après-midi (0-1).

Battu par Reims devant son public dimanche (0-1), le Stade Rennais a enchaîné un huitième match sans le moindre succès toutes compétitions confondues.au micro de beIN Sports après la rencontre. On enchaîne les contre-performances. Il faut s’accrocher, travailler encore plus pour aller chercher ce qui nous manque parce que ce qu’on fait pour le moment est insuffisant. » Contre Reims, les Rouge et Noir ont notamment complètement raté leur entame, même si c’est en deuxième période que les visiteurs ont fait trembler les filets par Boulaye Dia. « On a manqué de trop de choses, juge Stéphan.On a cherché à se réadapter très vite parce qu’on était en grande difficulté. Ensuite on a aussi manqué d’efficacité dans la zone de vérité parce qu’on a fait une deuxième période de meilleure qualité », analyse l’entraîneur rennais.