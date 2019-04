Ligue 1 : Souleymane Camara crucifie le Paris Saint-Germain

Sur le site de la confédération africaine de football,

Claude le Roy s’est exprimé sur la prochaine coupe d’Afrique des nations. Selon le technicien français, le Sénégal est le grand favori de cette compétition en Egypte.

A quelques

mois de la coupe d’Afrique des nations en Egypte, les pronostics vont b

on train. Et c’est au tour de Claude le Roy de s’exprimer. Et pour le technicien

francais

, le Sénégal est le grand favori «

je vois le Sénégal très fort cette année. Peut-être que

Aliou

Cissé ne va pas aimer parce qu’il va dire que je lui mets la pression mais sincèrement je pense vraiment que le Sénégal est un des grands favoris de ce tournoi […] Je crois que l’équipe qui aura le meilleur gardien sera championne d’Afrique. Pour la première fois depuis très longtemps, le Sénégal a un super gardien (Edouard

Mendy

) »,

a indiqué l’ancien sélectionneur du Sénégal.

Cependant, les hommes d’

Aliou

Cissé ne sont pas les seuls favoris de la compétition «

il y a le Maroc et je pense qu’Hervé Renard a les moyens de gagner une troisième CAN avec une troisième équipe différente (après la Zambie et la Côte d’Ivoire). Le Cameroun parce qu’il y a

Onana

qui fait une saison exceptionnelle avec l’Ajax et que le Cameroun reste le Cameroun. L’Egypte aussi sera favorite, parce qu’elle sera à la maison

» ,