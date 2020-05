Ligue 1 : Six sénateurs déposent un amendement pour relancer le championnat

Alors que Jean-Michel Aulas ne cesse de demander la relance de la Ligue 1, six sénateurs ont déposé un amendement permettant une reprise de la compétition.



🔴 Six sénateurs ont déposé un amendement afin de permettre une reprise de la saison 2019/2020 « si la situation sanitaire le permet et après avis du comité scientifique » #Ligue1 #OL #Foot #COVIDー19 #COVID19 ⚽️ pic.twitter.com/6NsATUscWf

— Guillaume Daret (@GuillaumeDaret) May 25, 2020

Six sénateurs, dont quatre du Rhône

Serait-ce un énième rebondissement au sujet d'une éventuelle reprise de la Ligue 1 ? Six sénateurs ont décidé de déposer un amendement pour permettre le redémarrage du Championnat de France. Un texte qui précise que la situation sanitaire et l'avis du conseil scientifique doivent aller dans le sens de cette reprise.Selon L'Équipe, les six sénateurs dépositaires de l'amendement sont Catherine Di Folco (Rhône), Élisabeth Lamure (Rhône), François-Noël Buffet (Rhône), Michel Forissier (Rhône), Michel Savin (Isère) et Claude Kern (Bas-Rhin). Les cinq premiers étant attachés au groupe politique Les Républicains. Cependant, cet amendement n'a que très peu de chances d'aboutir. Le texte peut passer au Sénat, mais risque fortement d'être rejeté en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, le gouvernement ayant donné un avis défavorable. Cet après-midi, le président de l'OL Jean-Michel Aulas a d'ailleurs envoyé une lettre ouverte au Premier ministre et à la ministre des Sports.