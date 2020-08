Ligue 1 : Seko Fofana rejoint le RC Lens

Promu en Ligue 1, le RC Lens s'est renforcé avec l'arrivée de Seko Fofana, l'ancien milieu de terrain de l'Udinese, qui avait su se montrer performant en Italie.

Fofana n'a pas hésité à rejoindre Lens

Après quatre ans passés en Italie sous le maillot de l'Udinese, de 2016 à 2020, Seko Fofana effectue son retour en Ligue 1, lui qui avait évolué à Bastia dans le passé (2015-2016). Le milieu de terrain ivoirien âgé de 25 ans était notamment courtisé par l'Atalanta Bergame et l'Inter Milan, mais a opté pour le RC Lens, promu en Ligue 1, avec un contrat de 4 ans signé en faveur du club nordiste.Fofana n'a pas masqué sa joie de rejoindre le RC Lens et l'a expliqué sur le site officiel du club. "Il y a quelques semaines, le RC Lens est entré en contact avec mes agents.J’ai eu d’autres sollicitations mais je me suis posé les bonnes questions", a-t-il notamment expliqué, ajoutant : "C’est un grand jour que j’attendais depuis très longtemps. En plus, j’avais envie de revenir en France."En outre, le milieu de terrain a mis en avant le collectif, qui sera vital selon lui afin de réussir une belle saison. "Je ne suis pas quelqu’un qui cherche à avoir une certaine personnalité. J’ai du caractère et par mon jeu je me considère un peu comme un leader sur le terrain. Mais pour moi, décrire mon rôle n’est pas le plus important., a-t-il indiqué.