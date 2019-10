Ligue 1 : Rien de grave pour Koscielny

Questionné sur la sortie sur blessure de Laurent Koscielny contre Saint-Etienne (0-1), Paulo Sousa s’est montré assez rassurant avec le défenseur de Bordeaux.

En première période, Laurent Koscielny a écourté sa participation au match entre Bordeaux et Saint-Etienne (0-1). Sur une passe, le défenseur bordelais s’est fait mal à la cheville droite et n’a pas pu reprendre la rencontre. On a notamment craint une rechute au niveau de son tendon d’Achille, qu’il s’était rompu au printemps 2018. Mais d’après Paulo Sousa, l’ancien joueur d’Arsenal souffre surtout de la cheville :en conférence de presse après la courte défaite des Girondins. « On va voir ce qu’il peut avoir, il faut se donner un peu plus de temps pour bien analyser et voir s’il peut récupérer correctement pour le prochain match », a ajouté Paulo Sousa.