Ligue 1 : Reprise « Mercato » pour Galtier et le LOSC

C’était jour de reprise ce vendredi à Luchin. Au lendemain d’une soirée événementielle pour présenter les nouveaux maillots, le LOSC a débuté sa saison sous la houlette de Christophe Galtier.

Galtier : « Le dossier de Nicolas Pépé va être long »

Une reprise sans Thiago Mendes , transféré à Lyon, ni Youssouf Koné, en partance pour l’OL après la CAN. L’entraîneur lillois a été questionné sur le Mercato du club nordiste, qui met du temps à se lancer, puisque seuls Reinildo (qui était prêté) et Timothy Weah (PSG) ont signé. Ce dernier ne reprendra que le 10 juillet à cause de sa participation au Mondial U20 avec les Etats-Unis. « Les dossiers mettent du temps à se décanter mais je ne suis pas inquiet. L’an dernier on avait pris le temps de bien travailler, je ne vois pas pourquoi ce serait différent », a tenté de rassurer l’ancien coach de Saint-Etienne.D’ailleurs, Christophe Galtier attend du sang neuf très vite : « D’autres joueurs vont certainement arriver à partir de la semaine prochaine et les semaines d’après », a-t-il confié aux médias présents au domaine de Luchin. Son objectif : densifier son groupe pour aborder au mieux les prochaines échéances, et notamment la Ligue des Champions . « Il y a des départs programmés et qui sont automatiquement remplacés par des joueurs de qualité. J’aimerais qu’on double tous les postes, et qu’on triple les postes de gardien et d’avant-centre. »